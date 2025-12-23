По состоянию на 1 декабря 2025 года адресная социальная помощь (АСП) в Казахстане назначена 290,6 тыс. человек из 54 тыс. семей. Общая сумма выплаченных средств составила 30,3 млрд тенге, передаёт BAQ.KZ.

В целом на выплату АСП в 2025 году из бюджета предусмотрено 98,4 млрд тенге. Основная цель программы — вывести семьи из сложной жизненной ситуации за счёт денежных выплат и вовлечения трудоспособных членов в активные меры содействия занятости.

Адресная социальная помощь назначается ежеквартально гражданам, среднедушевой доход которых не превышает черты бедности. Кроме того, предусмотрена ежемесячная дополнительная выплата детям из малообеспеченных семей в возрасте от 1 до 6 лет в размере 1,5 МРП на каждого ребёнка.

На 1 декабря 2025 года такая доплата назначена 90,5 тыс. детям дошкольного возраста из числа получателей АСП. На эти цели направлено 3,7 млрд тенге.

Помимо денежных выплат, программа АСП предусматривает меры по содействию занятости: трудоустройство, направление на курсы повышения квалификации, а также предоставление грантов семьям, мотивированным на открытие собственного дела.

Подать заявление на назначение адресной социальной помощи казахстанцы могут через карьерные центры, акимов сельских округов по месту жительства либо онлайн — через портал электронного правительства egov.kz.