Выплаты, концерты и акции: как регионы отметят День людей с инвалидностью
День лиц с инвалидностью в этом году отмечается 12 октября.
Telegram-канал
и узнавайте новости первыми!
Во второе воскресенье октября в Казахстане отмечается День лиц с инвалидностью. Этот день задуман как напоминание обществу и государству о правах, нуждах и вкладе людей с особыми потребностями. Однако подход к его празднованию в регионах заметно различается: где-то граждан ждут реальные денежные выплаты, а где-то – концерты и добрые слова. Корреспондент BAQ.KZ изучил, какую социальную поддержку окажут людям с инвалидностью в регионах к этому дню. Официальные ответы акиматов на наш запрос приведены ниже.
Астана
В столице предусмотрены конкретные выплаты. Согласно решению маслихата от 3 октября 2023 года, к празднику инвалиды I группы получат по 78 640 тенге, II группы и дети с инвалидностью – по 39 320 тенге, а инвалиды III группы – по 19 660 тенге.
Всего помощь получат более 40 тысяч жителей Астаны.
Алматы
Единовременные выплаты не предусмотрены.
Шымкент
В Шымкенте материальная помощь ко Дню инвалидов не предусмотрена. Местные власти сосредоточились на социальных мероприятиях – встречи, акции и концерты пройдут в специализированных центрах.
Кызылординская область
В Кызылординской области зарегистрировано 34 768 лиц с инвалидностью. Хотя к октябрьскому празднику прямые выплаты не назначены, к 25 октября – Дню Республики предусмотрена единовременная помощь в размере 11 796 тенге.
Жамбылская область
В Жамбылской области проживает 45 666 человек с инвалидностью, но официальные выплаты не предусмотрены. Взамен организованы спартакиады, концерты и благотворительные акции. Часть поддержки берут на себя меценаты и общественные организации.
Алматинская область
В Алматинской области власти делают ставку на инклюзию и вовлеченность. В октябре пройдут концерты, выставки, спортивные соревнования и ярмарка вакансий для лиц с инвалидностью.
Также планируются бесплатные медицинские консультации и дни открытых дверей.
Однако прямые выплаты не предусмотрены. В регионе живут 42 743 человека с инвалидностью.
Жетысуская область
Область посвятила празднику целую Декаду добрых дел – с 4 по 14 октября пройдет около 500 мероприятий.
Для 2,5 тысяч детей с инвалидностью организуют поздравления на дому и подарки.
Материальные выплаты ко Дню инвалидов не предусмотрены, но ранее ко Дню Конституции детям с инвалидностью выплачивали 23 592 тенге.
Актюбинская область
В Актюбинской области День инвалидов отметят концертами, спортивными соревнованиями и интерактивными занятиями.
По состоянию на 1 октября текущего года в области проживают 31 371 лиц с инвалидностью, из них 5 637 – дети с инвалидностью.
Выплаты ко Дню инвалидов не предусмотрены, но ко Дню Конституции в августе помощь получили 24 394 человека на общую сумму 1,5 млрд тенге:
- 5 082 детей с инвалидностью в размере 102 232 тенге;
- 19 312 лиц с инвалидностью 1, 2, 3 групп в размере 51 116 тенге.
Абайская область
Одна из немногих областей, где предусмотрены прямые выплаты ко Дню защиты прав людей с инвалидностью.
Инвалиды I и II групп, а также дети с инвалидностью до 18 лет получат по 19 960 тенге. Помощь коснется 13 631 человека.
Параллельно по районам проходят концерты, выставки и круглые столы. В области проживает 23 907 человек с инвалидностью.
Западно-Казахстанская область
В ЗКО прямые выплаты ко Дню инвалидов не предусмотрены, но более 5 тысяч человек уже получили поддержку из местных бюджетов.
Регион делает упор на социальную и медицинскую реабилитацию – инвалиды обеспечиваются техническими средствами, колясками, услугами сурдопереводчиков и помощников.
Павлодарская область
В Павлодарской области проживает 29,6 тысяч человек с инвалидностью.
К 25 октября инвалиды I и II групп, а также дети с инвалидностью до 18 лет получат по 19 660 тенге.
В течение октября проходят культурные и спортивные мероприятия, а также благотворительный месячник "Қамқорлық", направленный на поддержку одиноких и малообеспеченных инвалидов.
Костанайская область
Единовременная социальная помощь ко Дню людей с инвалидностью в регионе не предусмотрена. Однако для лиц с инвалидностью действуют иные формы поддержки, закреплённые в местных нормативных актах.
В частности, предоставляется компенсация:
- на оперативное лечение и лекарства – по фактическим расходам, но не более 30-50 МРП;
- на проезд к реабилитационным центрам и обратно – до 4 МРП;
- на оплату обучения впервые поступающим инвалидам, не получающим государственных грантов, – до 400 МРП;
- на возмещение затрат сопровождающих лиц для инвалидов I группы при санаторно-курортном лечении – один раз в год, в пределах 70% от гарантированной суммы возмещения.
Акмолинская область
Ко Дню людей с инвалидностью предусмотрена единовременная выплата в денежной форме для всех категорий инвалидов, включая детей. Размер помощи составляет от 7 864 до 19 660 тенге в зависимости от решения местных представительных органов.
В 2025 году на эти цели направлено более 300 миллионов тенге из местных бюджетов. Выплата производится в беззаявительном порядке, на основании данных Государственного центра по выплате пенсий.
По состоянию на 2025 год в области проживает 29 615 человек с инвалидностью, в том числе:
- I группа – 3 297 человек,
- II группа – 10 649 человек,
- III группа – 12 070 человек,
- дети с инвалидностью – 3 599 человек.
Карагандинская область
Единовременные выплаты не предусмотрены.
Мангистауская область
В Мангистауской области выплаты лицам с инвалидностью запланированы ко Дню Республики. Размер единовременной выплаты составит 19 660 тенге. Средства будут выделены из местных бюджетов, а получателями станут все лица с инвалидностью, проживающие на территории области.
По данным на 1 октября 2025 года, в Мангистауской области зарегистрировано около 34,5 тысячи человек с инвалидностью.
Анализ показывает: подход к поддержке людей с инвалидностью в Казахстане остается негармоничным.
Если Астана, Павлодарская и Абайская области выделили прямые денежные выплаты, то в большинстве регионов помощь выражается в мероприятиях, благотворительных акциях и разовых подарках.
Для людей с особыми потребностями это, безусловно, важно. Но разрыв между материальной и символической поддержкой говорит о неравенстве возможностей, которое сохраняется даже в таких чувствительных вопросах, как социальная защита.
Главный вопрос – почему размер поддержки по-прежнему зависит от региона, а не от потребности человека?
Самое читаемое
- Трамп поблагодарил Путина за поддержку после высказываний о Нобелевской премии
- Президент поручил ускорить строительство завода по переработке твердых бытовых отходов
- Алатау — место надежд и ям: как живут в "городе будущего" сегодня
- Зеленский сообщил об очередном визите украинской делегации в США
- На Филиппинах мощное землетрясение унесло жизни пяти человек