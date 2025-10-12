Во второе воскресенье октября в Казахстане отмечается День лиц с инвалидностью. Этот день задуман как напоминание обществу и государству о правах, нуждах и вкладе людей с особыми потребностями. Однако подход к его празднованию в регионах заметно различается: где-то граждан ждут реальные денежные выплаты, а где-то – концерты и добрые слова. Корреспондент BAQ.KZ изучил, какую социальную поддержку окажут людям с инвалидностью в регионах к этому дню. Официальные ответы акиматов на наш запрос приведены ниже.

Астана

В столице предусмотрены конкретные выплаты. Согласно решению маслихата от 3 октября 2023 года, к празднику инвалиды I группы получат по 78 640 тенге, II группы и дети с инвалидностью – по 39 320 тенге, а инвалиды III группы – по 19 660 тенге.

Всего помощь получат более 40 тысяч жителей Астаны.

Алматы

Единовременные выплаты не предусмотрены.

Шымкент

В Шымкенте материальная помощь ко Дню инвалидов не предусмотрена. Местные власти сосредоточились на социальных мероприятиях – встречи, акции и концерты пройдут в специализированных центрах.

Кызылординская область

В Кызылординской области зарегистрировано 34 768 лиц с инвалидностью. Хотя к октябрьскому празднику прямые выплаты не назначены, к 25 октября – Дню Республики предусмотрена единовременная помощь в размере 11 796 тенге.

Жамбылская область

В Жамбылской области проживает 45 666 человек с инвалидностью, но официальные выплаты не предусмотрены. Взамен организованы спартакиады, концерты и благотворительные акции. Часть поддержки берут на себя меценаты и общественные организации.

Алматинская область

В Алматинской области власти делают ставку на инклюзию и вовлеченность. В октябре пройдут концерты, выставки, спортивные соревнования и ярмарка вакансий для лиц с инвалидностью.

Также планируются бесплатные медицинские консультации и дни открытых дверей.

Однако прямые выплаты не предусмотрены. В регионе живут 42 743 человека с инвалидностью.

Жетысуская область

Область посвятила празднику целую Декаду добрых дел – с 4 по 14 октября пройдет около 500 мероприятий.

Для 2,5 тысяч детей с инвалидностью организуют поздравления на дому и подарки.

Материальные выплаты ко Дню инвалидов не предусмотрены, но ранее ко Дню Конституции детям с инвалидностью выплачивали 23 592 тенге.

Актюбинская область

В Актюбинской области День инвалидов отметят концертами, спортивными соревнованиями и интерактивными занятиями.

По состоянию на 1 октября текущего года в области проживают 31 371 лиц с инвалидностью, из них 5 637 – дети с инвалидностью.

Выплаты ко Дню инвалидов не предусмотрены, но ко Дню Конституции в августе помощь получили 24 394 человека на общую сумму 1,5 млрд тенге:

5 082 детей с инвалидностью в размере 102 232 тенге;

19 312 лиц с инвалидностью 1, 2, 3 групп в размере 51 116 тенге.

Абайская область

Одна из немногих областей, где предусмотрены прямые выплаты ко Дню защиты прав людей с инвалидностью.

Инвалиды I и II групп, а также дети с инвалидностью до 18 лет получат по 19 960 тенге. Помощь коснется 13 631 человека.

Параллельно по районам проходят концерты, выставки и круглые столы. В области проживает 23 907 человек с инвалидностью.

Западно-Казахстанская область

В ЗКО прямые выплаты ко Дню инвалидов не предусмотрены, но более 5 тысяч человек уже получили поддержку из местных бюджетов.

Регион делает упор на социальную и медицинскую реабилитацию – инвалиды обеспечиваются техническими средствами, колясками, услугами сурдопереводчиков и помощников.

Павлодарская область

В Павлодарской области проживает 29,6 тысяч человек с инвалидностью.

К 25 октября инвалиды I и II групп, а также дети с инвалидностью до 18 лет получат по 19 660 тенге.

В течение октября проходят культурные и спортивные мероприятия, а также благотворительный месячник "Қамқорлық", направленный на поддержку одиноких и малообеспеченных инвалидов.

Костанайская область

Единовременная социальная помощь ко Дню людей с инвалидностью в регионе не предусмотрена. Однако для лиц с инвалидностью действуют иные формы поддержки, закреплённые в местных нормативных актах.

В частности, предоставляется компенсация:

на оперативное лечение и лекарства – по фактическим расходам, но не более 30-50 МРП;

на проезд к реабилитационным центрам и обратно – до 4 МРП;

на оплату обучения впервые поступающим инвалидам, не получающим государственных грантов, – до 400 МРП;

на возмещение затрат сопровождающих лиц для инвалидов I группы при санаторно-курортном лечении – один раз в год, в пределах 70% от гарантированной суммы возмещения.

Акмолинская область

Ко Дню людей с инвалидностью предусмотрена единовременная выплата в денежной форме для всех категорий инвалидов, включая детей. Размер помощи составляет от 7 864 до 19 660 тенге в зависимости от решения местных представительных органов.

В 2025 году на эти цели направлено более 300 миллионов тенге из местных бюджетов. Выплата производится в беззаявительном порядке, на основании данных Государственного центра по выплате пенсий.

По состоянию на 2025 год в области проживает 29 615 человек с инвалидностью, в том числе:

I группа – 3 297 человек,

II группа – 10 649 человек,

III группа – 12 070 человек,

дети с инвалидностью – 3 599 человек.

Карагандинская область

Единовременные выплаты не предусмотрены.

Мангистауская область

В Мангистауской области выплаты лицам с инвалидностью запланированы ко Дню Республики. Размер единовременной выплаты составит 19 660 тенге. Средства будут выделены из местных бюджетов, а получателями станут все лица с инвалидностью, проживающие на территории области.

По данным на 1 октября 2025 года, в Мангистауской области зарегистрировано около 34,5 тысячи человек с инвалидностью.

Анализ показывает: подход к поддержке людей с инвалидностью в Казахстане остается негармоничным.

Если Астана, Павлодарская и Абайская области выделили прямые денежные выплаты, то в большинстве регионов помощь выражается в мероприятиях, благотворительных акциях и разовых подарках.

Для людей с особыми потребностями это, безусловно, важно. Но разрыв между материальной и символической поддержкой говорит о неравенстве возможностей, которое сохраняется даже в таких чувствительных вопросах, как социальная защита.

Главный вопрос – почему размер поддержки по-прежнему зависит от региона, а не от потребности человека?