Президент США Дональд Трамп заявил о возможности выплаты взрослым американцам по $5 тысяч в случае сохранения республиканцами контроля над Конгрессом. Об этом он сказал во время выступления на съезде Республиканской партии в Далласе.

Трамп упомянул о возможных выплатах во время своей речи, однако не представил подробного механизма реализации инициативы. В частности, президент не уточнил, из каких источников будут финансироваться выплаты, кто именно сможет их получить и каким образом будет организовано распределение средств.

Если выплаты в размере $5 тысяч получит каждый взрослый американец, общая сумма программы может превысить $1 трлн.

Как отреагировали в Республиканской партии

Предложение Трампа получило положительную реакцию среди участников съезда, однако некоторые представители Республиканской партии высказались с осторожностью.

Конгрессмен Томас Мэсси заявил, что относится к инициативе критически, в том числе из-за возможного влияния таких расходов на инфляцию.

Сенатор Сюзан Коллинз отметила, что решения в сфере налогов и государственных расходов должны приниматься с учетом потребностей американского общества и состояния экономики, а не в зависимости от результатов выборов.

Бывший конгрессмен-республиканец Боб Гуд также выступил против предложения.

Демократы назвали инициативу Трампа предвыборным обещанием.

Потребуется ли решение Конгресса

Остается открытым вопрос о правовом механизме реализации такой программы. Юристы считают, что президент вряд ли сможет самостоятельно утвердить выплаты такого масштаба.

Сам Трамп заявил, что, по его мнению, для реализации инициативы отдельное одобрение Конгресса может не потребоваться. При этом он отметил, что законодатели поддержат программу, если такое решение будет необходимо.

Какие выплаты Трамп обещал ранее

Это не первое заявление Трампа о возможных прямых выплатах гражданам.

Ранее президент говорил о чеках на $2 тысячи, которые предполагалось финансировать за счет доходов от импортных пошлин. Кроме того, бывший руководитель Департамента эффективности правительства Илон Маск предлагал направить гражданам по $5 тысяч за счет средств, сэкономленных в результате работы ведомства. Эти выплаты реализованы не были.

Вместе с тем администрация Трампа создала сберегательные счета для детей, родившихся во время его президентского срока, с первоначальным взносом в $1 тысячу. Американские военнослужащие также получили выплаты в размере $1776 в рамках мероприятий, посвященных 250-летию США.

Почему заявление прозвучало перед промежуточными выборами

Промежуточные выборы в США состоятся в ноябре. Хотя имя президента в бюллетенях не будет указано, такие выборы традиционно рассматриваются как показатель отношения избирателей к действующей администрации.

Одним из главных вопросов для американцев остается стоимость жизни. На этом фоне тема прямых выплат может стать частью предвыборной дискуссии.

Пока конкретные условия программы, источники ее финансирования и сроки возможных выплат не определены. Дальнейшая судьба инициативы будет зависеть от решений администрации и Конгресса.