В Казахстане семьи, потерявшие кормильца, могут получать сразу две ежемесячные выплаты. Помимо государственного пособия, близким умершего полагается дополнительная выплата, если за него перечислялись социальные отчисления, передает BAQ.KZ со ссылкой на Минтруда.

Какие выплаты положены семье

В Казахстане предусмотрены два вида финансовой помощи при потере кормильца:

государственное пособие из республиканского бюджета, которое назначается имеющим на него право иждивенцам независимо от трудового стажа и заработка умершего;

дополнительная выплата из Государственного фонда социального страхования (ГФСС), если кормилец был участником системы обязательного социального страхования.

Размер второй выплаты рассчитывается индивидуально. Он зависит от официального дохода умершего и продолжительности участия в системе социального страхования.

«Чем больше стаж участия в системе и выше официальная заработная плата, тем весомее финансовую поддержку получают его близкие», – пояснили в Минтруда.

Кто и до какого возраста получает выплаты

Право на выплаты имеют нетрудоспособные члены семьи, находившиеся на иждивении умершего кормильца. В частности, дети получают выплаты до 18 лет, а при очном обучении в колледже или вузе – до 23 лет.

На финансовую помощь также может претендовать один из родителей или супруг умершего, который ухаживает за его детьми, братьями, сестрами или внуками. Возраст ребенка, до которого предоставляется такая помощь, зависит от вида выплаты: до восьми лет для государственного пособия и до трех лет для выплаты из ГФСС.

Как оформить выплаты

Для оформления помощи необязательно обращаться в ЦОН. После регистрации смерти кормильца в государственных базах данных система автоматически проверяет право семьи на выплаты и направляет SMS с предложением оформить помощь.

Подать заявление также можно через портал eGov.kz или при личном обращении в ЦОН.

За десять месяцев 2026 года выплаты по потере кормильца из Государственного фонда социального страхования получили 69,3 тысячи семей. Общая сумма выплат составила 37,4 млрд тенге.