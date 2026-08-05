Выпуск безалкогольных напитков в Казахстане достиг 1,6 млрд литров

В Казахстане продолжается рост производства минеральной воды и безалкогольных напитков.

Сколько напитков произвели

По итогам января-мая 2026 года отечественные предприятия выпустили 1,6 млрд литров продукции. Это на 17% больше, чем за аналогичный период прошлого года.

Объем продаж на внутреннем рынке достиг 1,7 млрд литров, увеличившись на 21%.

Растет ли импорт

Одновременно увеличились поставки зарубежной продукции. За пять месяцев 2026 года импорт безалкогольных напитков вырос на 29,6% и составил 217,1 млн литров.

Доля импортных напитков на казахстанском рынке достигла 11,4%.

Куда Казахстан экспортирует напитки

Основу экспорта составили сладкие безалкогольные напитки и вода с добавлением сахара, подсластителей или ароматизаторов.

За отчетный период Казахстан поставил за рубеж 172,8 млн литров такой продукции на сумму 75,5 млн долларов.

Главным рынком сбыта остается Кыргызстан. Туда экспортировали 94,9 млн литров напитков на сумму 39 млн долларов.

Также заметно выросли поставки в Узбекистан – объем экспорта увеличился с 39,2 млн до 48,3 млн литров, а стоимость поставок достигла 28,1 млн долларов.

Где экспорт вырос сильнее всего

Наиболее заметный рост зафиксирован по нескольким направлениям.

В Россию поставки увеличились более чем в 2,5 раза – с 9,2 млн до 23,5 млн литров.

Почти в 10 раз вырос экспорт в Армению – до 548,5 тысячи литров.

Кроме того, значительно увеличились поставки в Азербайджан и Грузию – более чем в 12 раз. Экспорт в эти страны составил 342,1 тысячи и 393,5 тысячи литров соответственно.

Рост также отмечен в Таджикистане, Монголии и Южной Корее.

Сколько предприятий выпускают напитки

По итогам 2025 года производством безалкогольных напитков в Казахстане занимались 145 предприятий.