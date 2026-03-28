Министр просвещения Казахстана Жулдыз Сулейменова провела встречу с директорами школ проекта «Келешек мектептері». В ходе обсуждения были рассмотрены предложения руководителей учебных заведений и дальнейшая стратегия развития проекта, передает BAQ.KZ.

Особое внимание на встрече уделили вопросам повышения качества образования, внедрения современных стандартов школьного менеджмента и усиления международной конкурентоспособности выпускников.

В формате открытого микрофона министр подчеркнула значимость проекта, реализуемого по поручению Президента.

«Проект, реализуемый по прямому поручению Главы государства Касым-Жомарта Токаева, сегодня стал основой новой модели образования. Учреждения, которыми вы руководите, являются платформой новой модели качества образования», — отметила Жулдыз Сулейменова.

По словам министра, в условиях стремительного развития искусственного интеллекта и автоматизации роль школы меняется, а требования к подготовке учащихся растут. В связи с этим планируется усилить международную составляющую оценки знаний.

«В дальнейшем выпускники школ должны подтверждать уровень подготовки не только по национальным экзаменам, но и по международным стандартам, таким как IELTS и SAT», — заявила министр.

Особое внимание будет уделено развитию академического английского языка, критического мышления и навыков аргументации у школьников.

Также в рамках проекта планируется активнее использовать инфраструктуру школ для развития STEM-направлений. Сейчас в «Келешек мектептері» работают 180 кабинетов робототехники и 150 STEM-лабораторий, которые должны стать полноценными площадками для практической и исследовательской работы учащихся.

Кроме того, в школах намерены развивать культуру чтения. Министр предложила внедрить принцип «Одна книга в месяц». В рамках инициативы будет сформирован единый список из 12 книг, которые учащиеся всех сетевых школ будут читать и обсуждать.

Предполагается, что такие инициативы помогут развивать у школьников навыки дискуссии, коммуникации и критического анализа.

Воспитательная работа также будет расширена: в школах планируют развивать обучение игре на домбре, национальные виды спорта и профильные классы, что, по словам министра, создаст условия для гармоничного и всестороннего развития личности.