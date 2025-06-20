Выпускники 11 класса специализированного IT-лицея города Актау вместо траты средств на пышный выпускной решили сделать доброе дело. 97 школьников отказались от дорогих нарядов, банкетов и декора, перечислив собранные деньги в благотворительный центр "Періште", оказывающий помощь детям с особыми потребностями, передаёт BAQ.KZ.

Инициативу под названием "Твои пять минут — чья-то целая жизнь" предложили сами ученики, их поддержали родители и педагоги. Все собранные средства пойдут на поддержку детей с расстройствами аутистического спектра — в том числе на реализацию программ по их социальной адаптации.

Молодёжь подчеркивает: это не разовая акция, а старт челленджа, который может вдохновить и другие выпускные классы.