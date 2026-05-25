Выпускники устроили автокортеж в Алматы

В южной столице полиция остановила попытку организации автокортежа с участием выпускников одной из школ города.

По данным Polisia.kz, несмотря на предупреждения о том, что такие акции запрещены, группа школьников все же выехала колонной автомобилей по улицам города и нарушила правила дорожного движения.

Полиция приняла меры. К ответственности привлекли родителей 21 несовершеннолетнего – за ненадлежащее воспитание детей. Также составили 5 административных протоколов за нарушения правил эксплуатации автомобилей. Машины отправили на штрафстоянку.

В полиции отметили, что заранее предупреждали жителей о запрете автокортежей, особенно с участием подростков. Однако некоторые граждане проигнорировали требования закона.

"По каждому такому случаю будут приниматься строгие меры. Праздник не должен становиться причиной нарушений и угрозы безопасности", – заявил начальник управления административной полиции Алматы Абдинур Тасыбаев.

Правоохранители также сообщили, что в дни последнего звонка и после него контроль за порядком и соблюдением ПДД будет усилен. Особое внимание уделят безопасности выпускников.

Родителей и школьников призывают соблюдать закон и не подвергать опасности себя и других.