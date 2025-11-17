В Кызылорде суд восстановил жилищные права женщины, выросшей в детском доме, признав за ней право состоять в очереди на получение жилья с 2008 года, передает BAQ.KZ со ссылкой на суд.

Решение стало резонансным, так как речь идёт о длительной административной ошибке, которая лишила её возможности своевременно получить поддержку от государства.

Административное дело рассматривалось в Специализированном межрайонном административном суде Кызылординской области. Истец, указавшая в заявлении инициалы Ш., воспитывалась в детском доме-интернате с 1996 по 2008 годы. После выхода из интерната она приобрела право на получение жилья из государственного жилищного фонда по категории "дети-сироты и дети, оставшиеся без попечения родителей".

В феврале 2025 года женщина обратилась в отдел жилищной инспекции Кызылорды с просьбой поставить её в очередь именно с 2008 года. Однако уполномоченный орган отказал, указав, что оснований для включения в список нет. Суд установил, что причина отказа заключалась в административных упущениях: интернат и отдел образования в своё время не направили необходимые документы в местный исполнительный орган. Из-за этого истец в течение многих лет оставалась вне учётной базы, хотя законное право у неё возникло сразу после выпуска из учреждения.

Изучив материалы дела, суд признал требования обоснованными и обязал акимат Кызылорды и жилищную инспекцию поставить истца на учёт для получения жилья, указав датой постановки 20 июня 2008 года. Таким образом, женщине возвращено право, которое она должна была получить ещё семнадцать лет назад.

Специализированный межрайонный административный суд Кызылординской области отмечает, что дело подчёркивает необходимость более внимательного контроля за соблюдением прав выпускников детских домов и своевременным оформлением их документов.