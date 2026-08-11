Выпускница из Мангистау добилась «Алтын белгі» после жалобы на директора

Выпускница из Мангистауской области Умит заявила, что из-за действий директора школы не смогла получить знак «Алтын белгі». По словам девушки, ее не включили в список претендентов, хотя она считает, что имела все основания на него претендовать. Умит рассказала, что выиграла конкурс на бесплатное четырехлетнее обучение в одном из университетов Алматы.

Однако условием получения гранта было подтверждение статуса «Алтын белгі». В итоге, по ее словам, она осталась и без гранта, и без знака. Девушка утверждает, что располагает документами, подтверждающими ее успеваемость с первого по 11-й класс, а также дипломами и сертификатом о победе в конкурсе. Кроме того, у нее есть аудиозапись разговора с директором по поводу ситуации.

После обращения выпускницы управление образования Мангистауской области провело проверку. По ее итогам районному отделу образования дали соответствующие поручения. В ведомстве ответили, что обрашение выпускницы удовлетворено, а к ответственным лицам применят соответствующие меры.