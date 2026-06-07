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Выпускница из Туркестанской области получила приглашения от 80 зарубежных университетов

Девушку готовы принять высшие учебные заведения США, Канады, Великобритании, Турции, ОАЭ, Южной Кореи и ряда европейских стран.

Сегодня 2026, 18:19
АВТОР
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Сегодня 2026, 18:19
Сегодня 2026, 18:19
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Выпускница школы №22 имени К. Аманжолова Мактааральского района Туркестанской области Нурали Медина Бектурсынкызы добилась впечатляющего результата, получив предложения о зачислении и образовательные гранты от более чем 80 ведущих университетов мира.

Как сообщили в Министерстве просвещения Казахстана, девушку готовы принять высшие учебные заведения США, Канады, Великобритании, Турции, ОАЭ, Южной Кореи и ряда европейских стран.

Успех выпускницы стал возможен благодаря высоким академическим достижениям, активному участию в научной и общественной жизни, а также успешной сдаче международных экзаменов IELTS и SAT. Эти результаты позволили ей подтвердить уровень подготовки, необходимый для поступления в престижные зарубежные вузы.

За годы учебы Нурали Медина неоднократно становилась победителем интеллектуальных и научных конкурсов. В частности, она заняла первое место на республиканской научно-творческой конференции по английскому языку с исследованием на тему применения искусственного интеллекта в научной деятельности, а также стала победительницей республиканской олимпиады «Ой зерек».

Несмотря на большое количество предложений, выпускница решила продолжить образование в Южной Корее, выбрав Inha University. По ее словам, полученные знания и международный опыт она планирует в будущем использовать на благо Казахстана.

В Министерстве просвещения отметили, что история Нурали Медины является ярким примером того, как целеустремленность, трудолюбие и качественное образование открывают молодым казахстанцам двери в лучшие университеты мира.

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