В Мойынкумском районном суде Жамбылской области рассмотрено гражданское дело по иску АО "Финансовый центр"к выпускнице Казахского национального университета имени аль-Фараби о взыскании задолженности за обучение по государственному гранту, передает BAQ.KZ.

Судом установлено, что девушка обучалась в университете по квоте для сельской молодежи за счет средств республиканского бюджета. На ее обучение было перечислено более 2,5 млн тенге.

Согласно законодательству, выпускники, обучавшиеся по квоте, обязаны после окончания учебы в течение трех лет отработать по месту направления либо возместить расходы. Однако в 2023 году ответчица к месту работы не прибыла и в Центре занятости не зарегистрировалась.

В этой связи "Финансовый центр" потребовал взыскать с нее 2,5 млн тенге основного долга и 666 тыс. тенге неустойки.

Рассмотрев материалы дела, суд частично удовлетворил иск. С выпускницы взыскано 2,5 млн тенге основного долга, а размер неустойки уменьшен до 66 тыс. тенге с учетом несвоевременного обращения истца.