6 июня в 07:05 в посёлке Төрткүл Ордабасинского района Туркестанской области обнаружено тело девушки — студентки колледжа, передаёт BAQ.KZ.

"По горячим следам задержан и водворён в изолятор временного содержания подозреваемый. Возбуждено уголовное дело. Проводится расследование для установления всех обстоятельств произошедшего", - прокомментировали в пресс-службе департамента полиции Туркестанской области.

Ход расследования находится на особом контроле руководства Департамента полиции.

Иную информацию не сообщили в соответствии со статьей УПК.

По данным общественников, девушка была выпускницей 11-го класса. Перед смертью ее изнасиловали.

Ранее алматинка заявила об изнасиловании в клубе.