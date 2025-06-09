Выпускницу школы изнасиловали и убили в Туркестанской области
В посёлке Төрткүл задержан подозреваемый в убийстве студентки колледжа.
Сегодня, 12:28
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Сегодня, 12:28Сегодня, 12:28
140Фото: Unsplash
6 июня в 07:05 в посёлке Төрткүл Ордабасинского района Туркестанской области обнаружено тело девушки — студентки колледжа, передаёт BAQ.KZ.
"По горячим следам задержан и водворён в изолятор временного содержания подозреваемый. Возбуждено уголовное дело. Проводится расследование для установления всех обстоятельств произошедшего", - прокомментировали в пресс-службе департамента полиции Туркестанской области.
Ход расследования находится на особом контроле руководства Департамента полиции.
Иную информацию не сообщили в соответствии со статьей УПК.
По данным общественников, девушка была выпускницей 11-го класса. Перед смертью ее изнасиловали.
Ранее алматинка заявила об изнасиловании в клубе.