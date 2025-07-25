Засуха уже охватила Кызылординскую и Мангистаускую области. Теперь тревожные сигналы поступают и от фермеров Туркестанской области. Экологи предупреждают: если срочно не принять меры, проблема может распространиться не только на юго-запад страны, но и на всю территорию Казахстана. Это грозит нехваткой продовольствия и питьевой воды. О причинах надвигающейся экологической катастрофы, возможных решениях и будущем фермеров, зарабатывающих на выращивании сельхозкультур, в интервью BAQ.KZ рассказал независимый эксперт по управлению водными ресурсами, эколог Болат Есекин.

– Почему в Кызылординской и Мангистауской областях возникла засуха?

– В первую очередь, это связано с изменением климата и нарушением естественного круговорота воды. В декабре прошлого года в Саудовской Аравии состоялся Глобальный водный саммит по инициативе президентов Токаева и Макрона. На нём в числе ключевых причин засух и наводнений были названы действия государств, бизнеса и текущих программ, которые нарушают природный водный цикл: испарение, осадки, сохранение влаги в почве, восстановление рек, озёр, подземных вод и ледников.

Всё это нарушается из-за политики, ориентированной на увеличение продуктивности: распашка земель, строительство водохранилищ и плотин. Снижение площади лесов и растительности также способствует разрушению цикла. Влага перестаёт удерживаться в почве, вода не проникает в землю, а стекает и испаряется без пользы. В итоге почва пересыхает — и начинается засуха.

Эти процессы вызваны человеческой деятельностью. Мы сами ускоряем эти изменения. Поэтому необходимо менять существующие подходы. Новый путь — восстановление почвы и растительности, запрет на строительство новых плотин, нарушающих русла рек. Плотины — как тромбы в живом организме: они мешают естественному течению рек, вызывают пересыхание почвы, весенние паводки и летнюю засуху. Если не изменить политику, ситуация будет ухудшаться.

Сейчас программы в сельском хозяйстве, управлении водными ресурсами, восстановлении лесов и экосистем работают разрозненно. Это не решает комплексную проблему. На саммите была подчёркнута необходимость пересмотра подходов к воде и земле. Нам нужно коренным образом менять своё отношение к этим ресурсам.

– Вы говорите, что почва не удерживает воду. Это связано с аграрной деятельностью?

– Безусловно. Фермеры стремятся к максимальной урожайности, поливают поля в больших объёмах, используют удобрения и химикаты. Но при этом игнорируют тот факт, что почва теряет способность удерживать влагу. Плодородная земля должна работать как губка: впитывать и сохранять воду надолго.

На одном из саммитов продовольственной безопасности представили технологию, которую применяют в Африке. Она позволяет восстанавливать свойства почвы и впитывать осадки — предотвращая пересыхание земли.

Это дешёвая и доступная каждому фермеру методика, не требующая крупных инвестиций или сложного оборудования. В России её называют методом Потапенко-Лукина: в почве делают небольшие углубления, в которых удерживается вода. Это особенно важно, когда реки и подземные воды обмелели. Сбор дождевой воды — ключевая необходимость.

Во всём мире набирают силу движения за "возвращение воды в реки" и восстановление почвы и водотоков. Это и есть главные меры по борьбе с засухой. Обучение фермеров, тренинги, наглядные демонстрации — крайне важны. Умение сохранять влагу в почве — лучшее средство против засухи. Это повышает урожайность и защищает от наводнений: вода не уходит, а сохраняется в земле.

– Насколько велик риск, что вслед за Кызылордой и Мангистаум аналогичный кризис накроет Туркестанскую область?

– Да, риск абсолютно реален. Засуха уже выходит за пределы юго-западных регионов и начинает охватывать весь Казахстан. Наша страна — одна из наиболее уязвимых к климатическим изменениям. Климат у нас аридный (засушливый), а экосистемы — чувствительные. Температура растёт стремительно, и почва высыхает быстрее.

Это явление будет усиливаться по всей территории. Это удар и по продовольственной, и по водной безопасности. Однако нынешними мерами остановить это невозможно. Прокладкой труб из других регионов проблему не решить.

Единственное верное решение — восстановление природы. Необходимо восстанавливать свойства почвы, реки, подземные воды, ледники. Но сегодня этим системно никто не занимается. Потому что это не входит в полномочия одного министерства. Министерство экологии занимается загрязнением воды, водохозяйственные специалисты — её экономией, аграрии — ростом урожайности. А восстановлением водного цикла никто не занимается.

Речь не только о реках. Это комплекс: почва, леса, ледники — вся территория водосбора. Нужно отойти от узковедомственного подхода и перейти к бассейновому управлению.

Бассейновый подход означает: рассматривать весь водосборный регион и на этой основе принимать решения. Арал, Балхаш, Каспий — каждый требует отдельного подхода.

Недавние исследования показывают: Северный Каспий может исчезнуть полностью. Это ударит по всему Мангистау, в том числе по Актау: возникнет острая нехватка воды.

– Значит, от риса и других влаголюбивых культур нужно отказаться и импортировать их?

– Да, и это уже не обсуждается. Некоторые хотят сохранить рис как бизнес, но воды становится всё меньше. Даже объёмы воды, поступающей из соседних стран, сокращаются. В Узбекистане, Таджикистане и Кыргызстане тоже строят плотины, увеличивают потребление. Все стараются удержать воду у себя. Казахстан — нижележащая сторона, и страдает первым.

Аналогичная ситуация в России. Река Урал (Жайык) — ключевой источник для Каспия — обмелела. Это вызвано и таянием ледников, и активным забором воды в России. Это прямая угроза нам. Рыба в Урале гибнет, заводы останавливаются, появляются вирусы. Это ведёт к засухе, голоду, безработице и нехватке питьевой воды. Существенно пересмотреть политику в области воды, земли и экологии — жизненно необходимо.

– Если не изменить подход и не объединить усилия, нас ждёт экологическая катастрофа?

– Она уже началась. В Африке 80 миллионов человек находятся на грани голода из-за засухи и жары. Это вызывает конфликты, обнищание, перегрузку медицины. Подобное может произойти и в Центральной Азии. Температура растёт в Узбекистане, Туркменистане, Таджикистане, на юге Казахстана. А мы к этому не готовы.

Необходимо отказаться от влагозатратных культур. Для выращивания 1 килограмма риса нужно 4–5 тонн воды — это крайне опасно для Приаралья.

– Но фермеры тоже кормят свои семьи. Как быть с ними?

– Да, фермеры — кормильцы семей, но они зависят от решений государства. Сейчас им под силу только одно: использовать технологии сохранения воды на своих землях. Сегодня дождевая вода просто стекает, не впитываясь в почву. Фермерам надо учиться её сохранять.

Но главная ответственность — на правительстве. Это не только сельхозвопрос, но и тема межгосударственных договорённостей с Россией, Китаем, Кыргызстаном, Таджикистаном, Узбекистаном. Фермеры не решат эти вопросы — они решаются на уровне государств.

Сейчас у нас нет эффективных механизмов системного сотрудничества с этими странами. Переговоры — разовые, нерегулярные. Этого недостаточно.

– Какие альтернативы может предложить государство?

– Во всём мире работают 500+ трансграничных водных бассейнов. Там страны договариваются, как вместе использовать воду, не забирая её друг у друга и не платя за неё, а управляя ею совместно. Создаются специальные управляющие органы, которые регулируют использование всей системы — рек, водохранилищ, ГЭС.

Президент Казахстана Токаев тоже предлагал создать водно-энергетический консорциум. Это единый орган, который будет регулировать водопользование между Казахстаном, Узбекистаном, Кыргызстаном и Таджикистаном. Он должен справедливо распределять выгоды и риски для всех.

Пока же у нас — разобщённое управление: вода, экология, леса, сельское хозяйство — всё по отдельности. Необходимо создавать бассейновые советы, где будут и государственные органы, и фермеры, и учёные, и экологи, принимающие совместные решения.

В Водном кодексе Казахстана такие советы прописаны, но у них нет полномочий — они только консультируют. Необходимо внести изменения в кодекс и наделить их реальной властью. В Австралии, Канаде, странах Европы такие системы уже работают. Нам тоже нужно идти этим путём.

Ранее мы писали о том, как в Казахстане увеличивается площадь территорий, подверженных засушливым условиям. Изменение климата наносит значительный ущерб экономике Казахстана, вызывая засухи, паводки и лесные пожары.