В Казахстане увеличивается площадь территорий, подверженных засушливым условиям. Об этом говорится в предварительном прогнозе на июль 2025 года, опубликованном РГП "Казгидромет", передает BAQ.KZ.

Согласно расчётам синоптиков, умеренно засушливые условия ожидаются в ряде аграрных регионов страны. В зону риска попадают:

Западно-Казахстанская область: Жаныбекский, Сырымский, Каратюбинский районы;

Атырауская область: Махамбетский, Макатский, Исатайский, Кзылкогинский районы;

Мангистауская область: Бейнеуский, Мангистауский, Каракиянский районы;

Актюбинская область: Шалкарский, Уилский районы;

Костанайская область: Амангельдинский, Джангельдинский районы;

Карагандинская область: Актогайский, Каркаралинский, Шетский районы;

Абайская область: Аягозский, Жарминский, Уржарский районы;

Алматинская область: Балхашский, Жамбылский районы;

А также большая часть Улытауской, Жамбылской, Туркестанской и Кызылординской областей.

На остальной территории страны условия увлажнения, по прогнозам, будут близкими к климатической норме.

В Казгидромете отмечают, что предварительный прогноз может быть уточнён по мере поступления новых метеоданных.

Специалисты рекомендуют аграриям и местным исполнительным органам учитывать данные прогноза при планировании сельскохозяйственных работ.