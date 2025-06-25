Засуха наступает: Казгидромет предупредил о рисках для аграрных регионов
Сегодня, 10:43
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Сегодня, 10:43Сегодня, 10:43
40Фото: pexels.com
В Казахстане увеличивается площадь территорий, подверженных засушливым условиям. Об этом говорится в предварительном прогнозе на июль 2025 года, опубликованном РГП "Казгидромет", передает BAQ.KZ.
Согласно расчётам синоптиков, умеренно засушливые условия ожидаются в ряде аграрных регионов страны. В зону риска попадают:
- Западно-Казахстанская область: Жаныбекский, Сырымский, Каратюбинский районы;
- Атырауская область: Махамбетский, Макатский, Исатайский, Кзылкогинский районы;
- Мангистауская область: Бейнеуский, Мангистауский, Каракиянский районы;
- Актюбинская область: Шалкарский, Уилский районы;
- Костанайская область: Амангельдинский, Джангельдинский районы;
- Карагандинская область: Актогайский, Каркаралинский, Шетский районы;
- Абайская область: Аягозский, Жарминский, Уржарский районы;
- Алматинская область: Балхашский, Жамбылский районы;
- А также большая часть Улытауской, Жамбылской, Туркестанской и Кызылординской областей.
На остальной территории страны условия увлажнения, по прогнозам, будут близкими к климатической норме.
В Казгидромете отмечают, что предварительный прогноз может быть уточнён по мере поступления новых метеоданных.
Специалисты рекомендуют аграриям и местным исполнительным органам учитывать данные прогноза при планировании сельскохозяйственных работ.
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