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Засуха наступает: Казгидромет предупредил о рисках для аграрных регионов

Сегодня, 10:43
АВТОР
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pexels.com Сегодня, 10:43
Сегодня, 10:43
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Фото: pexels.com

В Казахстане увеличивается площадь территорий, подверженных засушливым условиям. Об этом говорится в предварительном прогнозе на июль 2025 года, опубликованном РГП "Казгидромет", передает BAQ.KZ.

Согласно расчётам синоптиков, умеренно засушливые условия ожидаются в ряде аграрных регионов страны. В зону риска попадают:

  • Западно-Казахстанская область: Жаныбекский, Сырымский, Каратюбинский районы;
  • Атырауская область: Махамбетский, Макатский, Исатайский, Кзылкогинский районы;
  • Мангистауская область: Бейнеуский, Мангистауский, Каракиянский районы;
  • Актюбинская область: Шалкарский, Уилский районы;
  • Костанайская область: Амангельдинский, Джангельдинский районы;
  • Карагандинская область: Актогайский, Каркаралинский, Шетский районы;
  • Абайская область: Аягозский, Жарминский, Уржарский районы;
  • Алматинская область: Балхашский, Жамбылский районы;
  • А также большая часть Улытауской, Жамбылской, Туркестанской и Кызылординской областей.

На остальной территории страны условия увлажнения, по прогнозам, будут близкими к климатической норме.

В Казгидромете отмечают, что предварительный прогноз может быть уточнён по мере поступления новых метеоданных. 

Специалисты рекомендуют аграриям и местным исполнительным органам учитывать данные прогноза при планировании сельскохозяйственных работ.

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