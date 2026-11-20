Новые рабочие места, рост доходов и развитие инфраструктуры во всех регионах. Президент Касым-Жомарт Токаев рассказал, как программа «Народная стройка» должна изменить жизнь казахстанцев, передаёт BAQ.KZ.

Об этом Глава государства заявил на III Форуме работников сельского хозяйства в Астане.

Рабочие места, доходы и новые возможности

По словам Президента, предстоящее строительство охватит все регионы и ключевые отрасли экономики. К проекту привлекут отечественные предприятия и предпринимателей.

«Таким образом, несомненно, существенно изменится облик нашей страны и структура ее экономики. Как вы знаете, в нашей истории еще не было строительства такого масштаба, которое одновременно охватило бы все отрасли и регионы. «Народная стройка» станет проектом, который получит поддержку нашего народа и откроет новые возможности для развития страны. Промышленные предприятия и отечественные предприниматели примут активное участие в общенациональном проекте. Будут созданы новые рабочие места, вырастут доходы граждан, повысится качество их жизни. В конечном счете эффект «Народной стройки» ощутит каждый казахстанец, особенно подрастающее поколение», – заявил Токаев.

В рамках программы по всей стране планируют строить школы, детские сады, больницы, поликлиники, спортивные и культурные объекты. Также предусмотрено строительство дорог, атомных, гидро- и тепловых электростанций и центров обработки данных.

Отдельное внимание уделят сельским районам. Там должна появиться инфраструктура, необходимая жителям, фермерским хозяйствам и предприятиям агропромышленного комплекса.

«Народная стройка» – проект для будущих поколений

Токаев подчеркнул, что программа должна объединить казахстанцев и стать ответом на экономические и геополитические вызовы.

«Само название «Народная стройка» отражает ее главную идею: она начинает свой путь во имя народа и объединит в едином созидательном порыве всех граждан. Это поистине общенациональная задача, нацеленная на благополучие будущих поколений. Наш достойный ответ на вызовы быстро меняющегося нестабильного мира: «Строить, еще раз строить!». Уверен, это наиболее разумный, рациональный путь к обеспечению безопасности нашего государства, всех граждан страны в условиях надвигающейся геополитической и экономической неопределенности», – сказал Президент.

Глава государства также отметил, что развитие страны зависит от людей, которые добросовестно работают и стремятся к новым результатам.