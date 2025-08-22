Август традиционно становится самым напряжённым месяцем для родителей школьников. За несколько недель до 1 сентября список покупок растягивается на десятки позиций: от простых тетрадей и ручек до школьной формы и обуви. И если раньше сборы ограничивались относительно небольшой суммой, то сегодня расходы на подготовку ребёнка заметно выросли.

Корреспондент BAQ.KZ побывал на ярмарке возле недавно сгоревшего рынка BIG Shanghai, где продаются как канцелярские товары, так и одежда для школьников. Здесь продавцы отмечают: покупательская способность снизилась, но спрос всё равно остаётся высоким, ведь собрать ребёнка к школе необходимо в любом случае.

Канцелярия: от тетрадей до рюкзака

Для родителей подготовка к школе - испытание кошелька, а для некоторых предпринимателей - испытание терпения. Погода, спрос и настроение покупателей напрямую влияют на то, сколько удастся заработать. Предприниматель Динара Мусажалилкызы признаётся, для неё эта торговля стала дебютом.

"Я начала продавать школьные принадлежности с 31 июля. Для меня это первый опыт выхода на рынок. Торговля во многом зависит от погод: мы работаем под шатром на улице, и если идёт дождь, покупателей становится меньше", - объясняет она.

По её словам, если собрать базовый комплект - тетради, ручки, пенал и несколько мелочей, то затраты составят около 8 500 тенге.

Также продавцы отмечают, что часть канцелярии нередко дают в подарок к крупным покупкам. Но цены на отдельные позиции остаются ощутимыми. Так, 12-листовая тетрадь стоит 30 тенге, дневники от 500 до 1 500 тенге, альбом для рисования от 250 тенге, а рюкзак от 5 000 тенге.

ФОТО: Артем Чурсинов

Школьная форма и обувь: спрос упал, цены остались прежними

На ярмарке можно найти полный комплект формы - от белых рубашек до пиджаков и спортивных костюмов. Однако продавцы признаются, что в этом году родители стали покупать меньше.

"У нас покупают все - и школьники, и студенты, и даже учителя. Раньше торговля шла хорошо, но после пожара людей стало меньше. Цены мы держим на уровне прошлого года, но возможности у покупателей сократились. Если раньше брали сразу по четыре рубашки, то теперь чаще ограничиваются одной-двумя", - говорит продавец Айнур.

Так, рубашка для мальчиков и девочек стоит от 4 000 тенге, юбка 6 500-8 000 тенге, костюм с брюками 18 000 тенге, а спортивная форма 15 000 тенге.

По оценке продавца Асана Бостонулы, в среднем родители тратят на одежду для одного ребёнка около 30 000–40 000 тенге.

ФОТО: Артем Чурсинов

На ярмарке представлена и детская обувь

Ряды с обувью на школьной ярмарке собирают особенно много родителей. Одни внимательно проверяют качество материалов и подошву, другие стараются найти вариант подешевле ведь детям часто приходится покупать по несколько пар за год. Ассортимент охватывает почти все возрастные группы.

"Берут и для самых маленьких, и для школьников постарше - до 37 размера. Стоимость начинается с 3 000 тысяч и доходит до 10 000 тысяч тенге", - рассказал предприниматель Азимхан Байдырахманов.

Минимальная цена для мальчиков составляет 3 000 тенге, а для девочек от 4 000 тенге.

ФОТО: Артем Чурсинов

Итог: сколько стоит новый учебный год для семьи

Подготовка ребёнка к школе в Астане обходится родителям минимум в 45-60 тысяч тенге. Это сумма за базовый набор - школьная форма, обувь, рюкзак и канцтовары. Но если учитывать спортивную форму, дополнительные комплекты одежды и расширенный список принадлежностей, расходы могут быть ощутимо выше.