Выручка OpenAI оказалась на $20 млрд ниже ожиданий

Выручка OpenAI в пересчете на год по итогам сентября приблизилась к $50 млрд, хотя ранее СМИ сообщали об оценке около $70 млрд. После публикации этих данных акции ряда технологических компаний снизились, передает BAQ.KZ со ссылкой на Financial Times.

Речь идет не о фактической выручке компании за весь 2026 год, а о показателе, который показывает, какой была бы годовая выручка при сохранении текущего темпа продаж.

По данным FT, еще в июле этот показатель OpenAI составлял около $30 млрд. К концу сентября он вырос примерно до $50 млрд – более чем на 70%. Однако это оказалось существенно ниже оценки в $70 млрд, которая фигурировала в СМИ ранее.

Откуда взялась разница в $20 млрд

Как пишет FT, расхождение связано прежде всего с разными методами подсчета выручки OpenAI и ее конкурента Anthropic.

Anthropic включает в показатель продажи через облачных партнеров, в том числе Amazon Web Services и Google Cloud. OpenAI такие поступления в собственный показатель не включает.

Попытки инвесторов пересчитать данные OpenAI по той же методике, чтобы напрямую сравнить две компании, и привели к более высокой оценке. Поэтому разницу в $20 млрд корректнее рассматривать не как прямое падение продаж, а как уточнение способа расчета показателя.

OpenAI является частной компанией и не обязана регулярно публиковать полную финансовую отчетность. На запрос Financial Times компания комментариев не предоставила.

Акции техкомпаний пошли вниз

Публикация усилила опасения инвесторов по поводу того, насколько быстро растет спрос на ИИ и смогут ли крупные вложения в дата-центры и вычислительные мощности окупаться ожидаемыми темпами.

На торгах 8 октября акции Oracle снижались более чем на 5%, Nvidia потеряла около 2,9%. Под давлением оказались и другие компании, связанные с инфраструктурой для искусственного интеллекта. Американский технологический сектор в целом завершил день снижением.