Вышел трейлер нового сериала о Гарри Поттере
Двухминутное видео переносит зрителей в знакомый волшебный мир.
HBO представила первый трейлер своего нового сериала о Гарри Поттере, и фанаты по всему миру уже в восторге, передает BAQ.kz со ссылкой на BBC.
Двухминутное видео переносит зрителей в знакомый волшебный мир — от дома Дурслей до величественного Хогвартса.
В начале ролика мы видим дядю Вернона и тетю Петунью. В тот самый момент, когда тетя говорит Гарри, что в нём «нет ничего особенного», мальчику приходит долгожданное письмо из школы волшебников. Этот кадр возвращает к ностальгии по книгам и фильмам, которые полюбили миллионы.
Хагрид сопровождает Гарри на платформу Кингс-Кросс в Лондоне. В кадре мелькают узнаваемые детали: шрам в виде молнии, круглые очки и копна рыжих волос Рона Уизли. Даже легендарный «Хогвартс-экспресс» появляется в коротком, но эффектном эпизоде.
По прибытии в Хогвартс перед зрителями предстают ключевые персонажи: профессор Снейп, Дамблдор, Минерва Макгонагалл, Драко Малфой, а также Рон и Гермиона. В трейлере даже мелькают распределяющая шляпа и мастер волшебных палочек Гаррик Олливандер — детали, которые делают сериал максимально аутентичным.
Трейлер показывает визуальный стиль нового сериала и возвращает ощущение настоящей магии. HBO обещает оживить знакомый мир Гарри Поттера для нового поколения зрителей и порадовать старых поклонников ностальгией.
