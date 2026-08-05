Высказывания Президента Токаева за более чем 30 лет объединили в одной книге

В Казахстане издана книга «Әділетті қоғамға шыншыл сөз», в которой собраны избранные высказывания Президента Республики Казахстан Касым-Жомарта Токаева.

Издание охватывает более чем тридцатилетний период, от архивных материалов 1994 года до недавних выступлений Главы государства. В сборник вошли его ключевые тезисы и наиболее значимые высказывания, прозвучавшие как на казахстанских, так и на авторитетных международных площадках.

Материалы книги распределены по 21 тематическому разделу. Среди основных тем: верховенство закона, общественная безопасность, государственное управление, образование и молодёжь, цифровизация, национальная идентичность, экологическая культура и инициатива «Таза Қазақстан».

Книга позволяет проследить развитие и преемственность взглядов Касым-Жомарта Токаева на государственное строительство и общественное развитие. Высказывания разных лет наглядно демонстрируют, как идеи справедливости, законности, ответственности и национального единства последовательно отражались в публичной риторике Президента.

Издание адресовано государственным служащим, преподавателям, студентам, молодым специалистам, исследователям и читателям, интересующимся современной историей и развитием Казахстана.

В ближайшее время тираж книги планируется направить в фонды общественных библиотек, университетов, колледжей, политических партий и молодёжных ресурсных центров.