Высказывания Президента Токаева за более чем 30 лет объединили в одной книге
Telegram-канал
и узнавайте новости первыми!
В Казахстане издана книга «Әділетті қоғамға шыншыл сөз», в которой собраны избранные высказывания Президента Республики Казахстан Касым-Жомарта Токаева.
Издание охватывает более чем тридцатилетний период, от архивных материалов 1994 года до недавних выступлений Главы государства. В сборник вошли его ключевые тезисы и наиболее значимые высказывания, прозвучавшие как на казахстанских, так и на авторитетных международных площадках.
Материалы книги распределены по 21 тематическому разделу. Среди основных тем: верховенство закона, общественная безопасность, государственное управление, образование и молодёжь, цифровизация, национальная идентичность, экологическая культура и инициатива «Таза Қазақстан».
Книга позволяет проследить развитие и преемственность взглядов Касым-Жомарта Токаева на государственное строительство и общественное развитие. Высказывания разных лет наглядно демонстрируют, как идеи справедливости, законности, ответственности и национального единства последовательно отражались в публичной риторике Президента.
Издание адресовано государственным служащим, преподавателям, студентам, молодым специалистам, исследователям и читателям, интересующимся современной историей и развитием Казахстана.
В ближайшее время тираж книги планируется направить в фонды общественных библиотек, университетов, колледжей, политических партий и молодёжных ресурсных центров.
Самое читаемое
- 22-летнюю казахстанку ранили ножом на Северном Кипре
- Пять боев без единого поражения: таэквондист из Мангистау выиграл турнир в Южной Корее
- Наркоперевозчик пытался скрыться с 43 кг марихуаны в Жамбылской области
- Свыше 3 тысяч людей погибли в Испании из-за аномальной жары
- Десять лет в розыске. В Алматы нашли последнего фигуранта кражи 9-тонного титанового слитка