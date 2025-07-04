Высокая инфляция и дорогие кредиты — экономисты обновили сценарий для Казахстана
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Национальный Банк Казахстана опубликовал результаты очередного макроэкономического опроса, в котором эксперты дали обновлённые оценки по ключевым параметрам развития экономики страны. Несмотря на умеренный оптимизм в прогнозах по росту ВВП, аналитики сохраняют пессимистичные ожидания в отношении инфляции и стоимости кредитных ресурсов, передает BAQ.KZ.
По оценке респондентов, инфляция в 2025 году составит 11%, тогда как ранее ожидался уровень 10,7%. На 2026 год прогноз был снижен с 9,4% до 9%, однако в 2027 году медианный прогноз вновь вырос — с 6,8% до 7%. Это говорит о сохранении устойчивых инфляционных ожиданий в среднесрочной перспективе.
Эксперты ожидают, что базовая ставка Нацбанка останется на уровне 16,5% до конца 2025 года (ранее предполагалось 16,3%). На 2026 год прогноз снижен до 14%, а на 2027 — до 11,8%. Это означает, что стоимость займов для бизнеса и населения ещё долго будет оставаться высокой, сдерживая потребительскую активность и инвестиционный спрос.
Несмотря на инфляционные риски, прогнозы по росту ВВП улучшились:
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2025 год — 5,1% (вместо 5%),
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2026 год — 4,6% (вместо 4,5%),
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2027 год — 4,5% (вместо 4,3%).
Росту экономики будет способствовать стабильная цена на нефть, которую эксперты прогнозируют на уровне 68,5–69 долларов за баррель.
В исследовании участвовали 16 аналитических организаций, включая исследовательские центры, международные структуры и участников финансового рынка.
Национальный Банк уточнил, что макроэкономический опрос представляет собой обзор независимого мнения и не содержит официальных прогнозов регулятора.
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