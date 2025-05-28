В Шымкенте и почти во всех областях Казахстана введено штормовое предупреждение в связи с ухудшением погодных условий. Прогнозируются сильные осадки, туман, гроза, высокая пожарная опасность и порывистый ветер, передает BAQ.KZ.

Жителей Шымкента предупредили о грозе, ветре и чрезвычайной опасности.

В Туркестанской области ожидаются гроза, град, пыльная буря, ветер и высокая пожарная опасность.

Гроза, пыльная буря, ветер и чрезвычайная пожарная опасность – в Жамбылской области.

Ветер – в Алматинской и Карагандинской областях.

Гроза и ветер – в Акмолинской области и СКО.

В Мангистау, Костанайской и Павлодарской областях сохраняется высокая пожарная опасность.

В Актюбинской области, ЗКО, Улытау и Жетысу прогнозируются ветер и высокая пожарная опасность.

Пыльная буря, ветер, жара и чрезвычайная пожарная опасность – в Атырауской области.

Пыльная буря, ветер и чрезвычайная пожарная опасность стали причинами штормового предупреждения в Кызылординской области.

Дождь со снегом, туман, ветер и заморозки – в ВКО.

Туман, ветер, заморозки и чрезвычайная пожарная опасность – в области Абай.