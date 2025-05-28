Высокая пожарная опасность и ветер: штормовое предупреждение объявили в Казахстане
Синоптики сообщили о резком ухудшении погодных условий.
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В Шымкенте и почти во всех областях Казахстана введено штормовое предупреждение в связи с ухудшением погодных условий. Прогнозируются сильные осадки, туман, гроза, высокая пожарная опасность и порывистый ветер, передает BAQ.KZ.
Жителей Шымкента предупредили о грозе, ветре и чрезвычайной опасности.
В Туркестанской области ожидаются гроза, град, пыльная буря, ветер и высокая пожарная опасность.
Гроза, пыльная буря, ветер и чрезвычайная пожарная опасность – в Жамбылской области.
Ветер – в Алматинской и Карагандинской областях.
Гроза и ветер – в Акмолинской области и СКО.
В Мангистау, Костанайской и Павлодарской областях сохраняется высокая пожарная опасность.
В Актюбинской области, ЗКО, Улытау и Жетысу прогнозируются ветер и высокая пожарная опасность.
Пыльная буря, ветер, жара и чрезвычайная пожарная опасность – в Атырауской области.
Пыльная буря, ветер и чрезвычайная пожарная опасность стали причинами штормового предупреждения в Кызылординской области.
Дождь со снегом, туман, ветер и заморозки – в ВКО.
Туман, ветер, заморозки и чрезвычайная пожарная опасность – в области Абай.
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