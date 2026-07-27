Высокая пожарная опасность ожидается в большинстве регионов Казахстана

С 28 по 30 июля в ряде регионов Казахстана сохранится высокая и чрезвычайная пожарная опасность. Об этом говорится в прогнозе Казгидромета, сообщает корреспондент BAQ.KZ.

Высокая пожарная опасность ожидается на юге и востоке Жамбылской области, севере и западе Мангистауской области, а также на севере, востоке и в центре Западно-Казахстанской области.

Предупреждение также действует на севере, юге и в центре Актюбинской области, западе, востоке и в центре Костанайской области, западе Акмолинской области, западе и юге Северо-Казахстанской области, юго-западе и востоке Туркестанской области.

Источник фото: Казгидромет

Чрезвычайная пожарная опасность прогнозируется в Кызылординской, Жамбылской, Атырауской и Туркестанской областях.

Аналогичная ситуация ожидается в отдельных районах областей Жетысу, Карагандинской, Улытау, Акмолинской, Абай, Восточно-Казахстанской, Алматинской, Костанайской, Актюбинской, Мангистауской, Западно-Казахстанской и Павлодарской областей.

По данным синоптиков, в ближайшие дни температура воздуха на большей части страны будет постепенно повышаться. Днем на севере Казахстана ожидается 30-38 градусов, на юге – до 33-44 градусов.