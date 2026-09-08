Высокая ставка может обернуться потерей денег: как выбрать депозит

Высокий процент по депозиту не всегда означает выгодное предложение. Некоторые вклады позволяют получить больше дохода, но существенно ограничивают доступ к деньгам. Эксперты Fingramota.kz рассказали, на что обратить внимание при выборе. В 2026 году банки самостоятельно устанавливают фиксированные ставки по тенговым депозитам. При этом доходность вклада стоит сравнивать с инфляцией: в июле базовая ставка Нацбанка составляла 16,75%, а годовая инфляция в июне — 10,3%.

Государство гарантирует вклады в случае лишения банка лицензии. Максимальная сумма возмещения составляет 20 млн тенге для сберегательных депозитов в тенге, 10 млн тенге для других тенговых вкладов и счетов и 5 млн тенге для валютных депозитов. Сберегательные вклады обычно отличаются более высокой ставкой, но снять деньги досрочно может быть сложно. Частичное изъятие средств не предусмотрено, а при расторжении договора вкладчик рискует потерять значительную часть начисленного вознаграждения.

Поэтому деньги, которые могут понадобиться внезапно, лучше не размещать на депозите с жёсткими условиями. Перед открытием вклада также стоит проверить эффективную ставку, капитализацию и возможность её изменения. Альтернативой могут стать облигации, однако они требуют брокерского счёта и несут рыночные риски. Главное правило — выбирать депозит не только по размеру ставки, но и по условиям доступа к собственным деньгам.