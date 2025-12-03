Высокая цена и дефицит авиатоплива: Токаев требует срочных решений
Глава государства заявил, что развитию авиационной отрасли продолжают мешать две ключевые проблемы — высокая стоимость авиатоплива и недостаточные объёмы его внутреннего производства, передает BAQ.KZ.
Президент потребовал от Правительства и антимонопольного ведомства безотлагательно принять комплекс мер.
По словам Касым-Жомарта Токаева, первоочередной задачей является увеличение объёмов производства авиатоплива в стране в ближайшие три года, а также диверсификация импортных поставок.
"Разумная конкуренция должна сохраняться. Все изменения в регулировании должны быть поэтапными и адресными, не нарушая устойчивости поставок топлива", — подчеркнул Президент.
Токаев также предложил следующий шаг — создание научно-исследовательского института авиации и лабораторий по сертификации топлива на базе действующих организаций.
Глава государства подчеркнул, что вопросы обеспечения рынка авиатопливом должны быть решены окончательно и в сжатые сроки.
Также Касым-Жомарт Токаев заявил о необходимости поддержать деятельность первой Национальной грузовой авиакомпании, которая будет в скором времени создана в стране.
"Необходимо разработать конкретный пакет мер на предстоящие 3-5 лет по поддержке отечественных грузовых компаний. Основная цель – развитие мультимодальной логистики через стимулирование компаний к созданию добавленной стоимости. Важным элементом формирования транзитных авиапотоков является развитие флота воздушных судов", – подчеркнул Глава государства.
Президент остановился на проблеме дефицита в Казахстане грузового авиатранспорта.
"Правительство должно внимательно рассмотреть вопрос о снятии ограничения на эксплуатацию грузового авиатранспорта старше 25 лет. В США средний возраст самолетов авиакомпании FedEx составляет 28 лет, компании UPS – 30 лет, а британской авиакомпании One Air – 33 года. Таких примеров немало", – отметил Касым-Жомарт Токаев.
