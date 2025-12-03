Глава государства заявил, что развитию авиационной отрасли продолжают мешать две ключевые проблемы — высокая стоимость авиатоплива и недостаточные объёмы его внутреннего производства, передает BAQ.KZ.

Президент потребовал от Правительства и антимонопольного ведомства безотлагательно принять комплекс мер.

По словам Касым-Жомарта Токаева, первоочередной задачей является увеличение объёмов производства авиатоплива в стране в ближайшие три года, а также диверсификация импортных поставок.

"Разумная конкуренция должна сохраняться. Все изменения в регулировании должны быть поэтапными и адресными, не нарушая устойчивости поставок топлива", — подчеркнул Президент.

Токаев также предложил следующий шаг — создание научно-исследовательского института авиации и лабораторий по сертификации топлива на базе действующих организаций.

Глава государства подчеркнул, что вопросы обеспечения рынка авиатопливом должны быть решены окончательно и в сжатые сроки.

Также Касым-Жомарт Токаев заявил о необходимости поддержать деятельность первой Национальной грузовой авиакомпании, которая будет в скором времени создана в стране.

"Необходимо разработать конкретный пакет мер на предстоящие 3-5 лет по поддержке отечественных грузовых компаний. Основная цель – развитие мультимодальной логистики через стимулирование компаний к созданию добавленной стоимости. Важным элементом формирования транзитных авиапотоков является развитие флота воздушных судов", – подчеркнул Глава государства.

Президент остановился на проблеме дефицита в Казахстане грузового авиатранспорта.