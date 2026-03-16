Высокая явка и поддержка реформ: как карагандинцы голосовали на референдуме
Жители Карагандинской области активно участвовали в общенациональном референдуме. Высокая явка и уровень поддержки новой Конституции показали серьезное отношение граждан к вопросам будущего страны.
Референдум 15 марта стал важным событием для Казахстана и показал высокий уровень гражданской активности жителей Карагандинской области. По предварительным данным Центральной избирательной комиссии, уровень поддержки новой Конституции в регионе составил 83,82%, а явка превысила 84%, передает BAQ.kz.
Председатель областного Совета матерей отметила, что такие результаты стали следствием масштабной разъяснительной работы и заинтересованности самих граждан в обсуждении будущего страны.
По ее словам, в регионе была проведена серьезная информационная кампания.
«Под эгидой Региональной коалиции, созданной для разъяснения проекта Основного закона, за месяц в области прошло более 4 тысяч мероприятий с охватом около 800 тысяч человек. Параллельно велась активная работа в социальных сетях, распространялись печатные материалы, проводились диалоговые площадки и встречи с жителями», — подчеркнула она.
Однако, как отмечает спикер, главным фактором стала искренняя заинтересованность людей.
«Люди сами шли на разговор о Конституции, задавали вопросы, обсуждали, спорили и уточняли детали. Это было зрелое гражданское отношение к государственным решениям и стремление понять суть предлагаемых изменений», — сказала она.
По ее мнению, для Карагандинской области такая активность закономерна. Регион традиционно отличается сильными общественными ценностями — трудолюбием, взаимной поддержкой и уважением к общему делу.
«Здесь всегда высоко ценились сплоченность, ответственность и понимание важности стабильности. Именно поэтому референдум в нашем регионе прошел с высокой вовлеченностью», — отметила она.
Особое внимание жители уделяли вопросам, связанным с защитой семьи и детей.
«Для меня, как для женщины и председателя областного Совета матерей, особое значение имеют положения, связанные с браком, материнством и детством. За последние годы Казахстан усилил правовую защиту детей и женщин, сделал важные шаги в сфере предупреждения семейно-бытового насилия. Теперь эти ориентиры получают конституционный статус», — подчеркнула она.
По ее словам, отношение государства к семье всегда отражает уровень социальной защиты граждан.
«Там, где семья защищена, крепче общественное доверие, выше чувство безопасности и сильнее внутренняя стабильность общества», — сказала она.
Также, по ее мнению, многие казахстанцы рассматривали референдум в более широком контексте — как способ укрепить государственные основы страны.
«Сегодня мир переживает период серьезной турбулентности. В таких условиях особенно возрастает ценность внутреннего единства, суверенитета и прочных государственных институтов. Люди это хорошо чувствуют», — отметила она.
По словам спикера, новая Конституция воспринимается как документ, который закрепляет основные опоры государства и задает направление дальнейшего развития.
«Считаю, что общество поддержало новую Конституцию как основу дальнейшего поступательного развития Казахстана. Теперь начинается самый ответственный этап — практическая реализация конституционных норм и их отражение в законодательстве и повседневной жизни», — подчеркнула она.
В заключение она отметила, что результаты референдума показали высокий уровень гражданской ответственности жителей региона.
«Лично для меня главный итог — это убеждение в ответственности и патриотизме наших земляков, их искреннем желании участвовать в судьбе страны. Именно это вселяет уверенность в будущем Казахстана», — заключила она.
