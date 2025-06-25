На пленарном заседании Мажилиса депутаты выразили обеспокоенность по поводу высоких требований, предъявляемых к операторам электронной торговли. Заместитель Премьер-Министра – министр национальной экономики Серик Жумангарин ответил на опасения, передаёт корреспондент BAQ.KZ.

Сейчас операторами в этой сфере официально признаны АО "Казпочта" и DHL "Интернешнл Казахстан". После ратификации соответствующего протокола планируется включение в реестр и других перевозчиков. Однако, по словам депутата Берика Бейсенгалиева, условия для попадания в реестр слишком жёсткие: обязательное наличие склада, обеспечение в размере 500 тысяч евро, интеграция с таможенной системой и ряд других критериев.

"У нас в Казахстане работают еще Pony Express, Post Express и другие компании. Не получится ли так, что те организации, которые не смогут войти в число операторов, могут лишиться весомой части клиентской базы?", – спросил депутат.

Серик Жумангарин ответил, что требования действительно высокие, но вполне выполнимые для действующих игроков.

"В принципе, любая компания, которая сейчас активно работает, может эти требования выполнить. В первую очередь, иметь наличие складские помещения на праве собственности или аренды. Это стандартное требование, поскольку мы требуем, чтобы был учет. Второе, чтобы на счету по уплате таможенных платежей была сумма обеспечения не менее 500 тысяч евро. Для таможенной сферы это не такая уж большая сумма. Не должно быть задолженности или не должен быть банкротом. Это такое стандартное требование. Наличие информационной системы по взаимодействию с таможенными органами и договор страхования риска гражданской ответственности перед третьими лицами, перед физическими лицами, получателями товара, чтобы наши граждане не страдали", – отметил Жумангарин.

В качестве примера он привёл данные по крупным участникам рынка. Так, у "Казпочты" – 85 тысяч квадратных метров складов по стране, включая Алматы, Актобе и Туркестанскую область. У маркетплейса Wildberries – 8 логистических центров площадью 44 тыс. кв.м и планы построить еще 271 тысяч квадратных метров. У Ozon – два сортировочных центра в Алматы и Астане, совокупной площадью более 42 тысяч квадратных метров.