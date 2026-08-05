Высокопоставленный представитель Госдепа США посетит Казахстан

Помощник государственного секретаря США по делам Южной и Центральной Азии Самир Пол Капур посетит Казахстан в рамках регионального турне по Южной и Центральной Азии. Об этом сообщили в Бюро по делам Южной и Центральной Азии Государственного департамента США.

Согласно официальному сообщению, опубликованному Госдепартаментом США, с 5 по 12 августа Капур посетит Индию, Узбекистан, Кыргызстан и Казахстан.

«Помощник государственного секретаря США по делам Южной и Центральной Азии С. Пол Капур с 5 по 12 августа посетит Индию, Узбекистан, Кыргызстан и Казахстан. В ходе поездки он встретится с представителями правительств и бизнес-сообщества для продвижения приоритетов администрации, включая расширение торговли и новых возможностей для бизнеса в регионе», — говорится в официальном сообщении Бюро по делам Южной и Центральной Азии Госдепартамента США.

Welcome to India, @State_SCA Assistant Secretary Paul Kapur! Looking forward to productive meetings with Indian partners this week as we continue advancing U.S.-India partnership. pic.twitter.com/SftVhq93xd — U.S. Embassy India (@USAndIndia) March 2, 2026

Американская сторона не раскрывает подробную программу визита, однако отмечает, что основное внимание будет уделено развитию торгово-экономического сотрудничества, взаимодействию с деловыми кругами и продвижению внешнеполитических приоритетов администрации США в регионе.

Пол Капур занимает должность помощника государственного секретаря США по делам Южной и Центральной Азии с октября 2025 года. До перехода на государственную службу он был профессором Военно-морской школы последипломного образования США, а также сотрудничал со Стэнфордским университетом и Институтом Гувера. Капур считается одним из ведущих американских экспертов по вопросам безопасности Южной Азии и международных отношений.

Ранее в рамках своей работы он неоднократно заявлял о намерении укреплять сотрудничество США со странами региона в сферах торговли, технологий, энергетики и безопасности.