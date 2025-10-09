Высшая аудиторская палата прокомментировала публикации в СМИ, касающиеся результатов проверок бюджетов регионов Казахстана за первое полугодие 2025 года, передаёт BAQ.KZ.

В ведомстве отметили, что по итогам проверок, проведённых региональными ревизионными комиссиями, выявлены финансовые нарушения на 298,3 млрд тенге. Кроме того, зафиксировано неэффективное планирование средств на 472 млрд тенге и неэффективное использование – на 198,9 млрд тенге.

Таким образом, уточнили в ВАП, утверждение о выявлении нарушений "почти на триллион тенге" является некорректным. Финансовые нарушения представляют собой отдельную категорию и не включают в себя случаи неэффективного планирования или использования бюджетных средств.

Также в палате сообщили, что точная сумма нарушений, выявленных ревизионными комиссиями за первое полугодие 2025 года, составляет 969,2 млрд тенге, а не 962,2 млрд, как указано в ряде публикаций.

В ВАП подчеркнули, что в некоторых СМИ данные за шесть месяцев 2025 года ошибочно сравниваются с показателями за девять месяцев 2024 года, что искажает оценку уровня финансовой дисциплины в регионах.

Для корректного анализа необходимо сопоставлять одинаковые временные периоды. Так, за первое полугодие 2024 года сумма финансовых нарушений составляла 561,6 млрд тенге, неэффективного планирования — 434,9 млрд тенге, неэффективного использования — 397,2 млрд тенге.

За весь 2024 год эти показатели достигали 1,11 трлн, 834,8 млрд и 654,8 млрд тенге соответственно.

По данным ВАП, в первом полугодии 2025 года объём финансовых нарушений снизился в 1,8 раза по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.