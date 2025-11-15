Президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев подчеркнул значимость работы Высшего межгосударственного совета для укрепления стратегического партнерства с Казахстаном, передаёт BAQ.KZ.

"Наши отношения сегодня достигли высочайшего уровня стратегического партнерства и союзничества. В их основе лежат прочное доверие, добрососедство и искренняя дружба между братскими народами наших стран. Высший межгосударственный совет, который мы учредили в прошлом году, показал свою актуальность и эффективность. Сегодня на втором заседании мы подробно обсудим новые направления взаимодействия и пути раскрытия огромного незадействованного потенциала. Примем ряд решений, которые дадут значительный импульс расширению нашего многопланового партнерства. В нынешних непростых условиях особое значение приобретает тесное и проактивное взаимодействие для минимизации негативного влияния экономической конъюнктуры на наши страны и на весь регион", — заявил глава Узбекистана.