  11 Января, 15:19

Выставка книг, изданных в 2025 году, открылась в Алматы

Выставка знакомит читателей с казахстанскими авторами.

Сегодня, 14:30
Pixabay.com
Сегодня, 14:30
Фото: Pixabay.com

В Национальной библиотеке РК открылась выставка книг, изданных в 2025 году в рамках государственного заказа. Экспозиция направлена на популяризацию национальных ценностей и знакомство читателей с казахстанскими авторами и новыми изданиями, передаёт BAQ.KZ.

Выставка включает четыре ключевых раздела. В "Отечественной литературе" представлены современные произведения казахстанских авторов и переиздания классиков казахской литературы. В разделе "Научно-познавательная литература" - исследования по истории, этнографии, искусству и социальным наукам. В "Проектах перевода" можно ознакомиться с казахскими версиями мировых научных и художественных произведений, а в "Детской литературе" - иллюстрированные книги, способствующие познавательному развитию подрастающего поколения.

Данная выставка будет открыта для посетителей библиотеки в течение 10 дней.

