В Национальной библиотеке РК открылась выставка книг, изданных в 2025 году в рамках государственного заказа. Экспозиция направлена на популяризацию национальных ценностей и знакомство читателей с казахстанскими авторами и новыми изданиями, передаёт BAQ.KZ.

Выставка включает четыре ключевых раздела. В "Отечественной литературе" представлены современные произведения казахстанских авторов и переиздания классиков казахской литературы. В разделе "Научно-познавательная литература" - исследования по истории, этнографии, искусству и социальным наукам. В "Проектах перевода" можно ознакомиться с казахскими версиями мировых научных и художественных произведений, а в "Детской литературе" - иллюстрированные книги, способствующие познавательному развитию подрастающего поколения.

Данная выставка будет открыта для посетителей библиотеки в течение 10 дней.