В Атырау состоялось масштабное культурное мероприятие "Хәкім Абайдың ізімен", посвящённое 180-летию со дня рождения великого казахского поэта Абай Кунанбайулы, передает BAQ.KZ.

Праздник начался с торжественной церемонии возложения цветов к памятнику Абая, в которой приняли участие заместитель акима Атырауской области Кайрат Нуртаев, народный композитор Илья Жаханов, председатель областного совета ветеранов Мұрат Өтешов.

На площади была воссоздана этнографическая композиция "Абай ауылы" с четырьмя тематическими юртами, отражающими ключевые этапы жизни поэта: детство, годы учёбы и поисков, общественную деятельность и духовное совершенство. Гости смогли посетить выставку народных ремёсел, поучаствовать в национальных играх и спортивных состязаниях.

Центральной частью программы стал театрализованный показ "Абай бейнесі", в котором актёры представили поэтические монологи Абай в разные периоды его жизни. Звучали произведения великого поэта, а также его песни в исполнении известных артистов региона и представителей этнокультурных объединений.