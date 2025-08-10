Выставка народных ремёсел и спортивные состязания: Атырау отметил 180-летие Абая
Зрителям представили театрализованное выступление "Абай бейнесі".
Telegram-канал
и узнавайте новости первыми!
В Атырау состоялось масштабное культурное мероприятие "Хәкім Абайдың ізімен", посвящённое 180-летию со дня рождения великого казахского поэта Абай Кунанбайулы, передает BAQ.KZ.
Праздник начался с торжественной церемонии возложения цветов к памятнику Абая, в которой приняли участие заместитель акима Атырауской области Кайрат Нуртаев, народный композитор Илья Жаханов, председатель областного совета ветеранов Мұрат Өтешов.
На площади была воссоздана этнографическая композиция "Абай ауылы" с четырьмя тематическими юртами, отражающими ключевые этапы жизни поэта: детство, годы учёбы и поисков, общественную деятельность и духовное совершенство. Гости смогли посетить выставку народных ремёсел, поучаствовать в национальных играх и спортивных состязаниях.
Центральной частью программы стал театрализованный показ "Абай бейнесі", в котором актёры представили поэтические монологи Абай в разные периоды его жизни. Звучали произведения великого поэта, а также его песни в исполнении известных артистов региона и представителей этнокультурных объединений.
"Наследие Абая - это духовный фундамент нации, источник нравственных ориентиров и вдохновения для всех поколений казахстанцев", - отметил заместитель акима области Кайрат Нуртаев.
Самое читаемое
- Вокалистка Джей Ло восхитилась казахстанским шоколадом
- Учёные зафиксировали смещение Владивостока после землетрясения на Камчатке
- Акимат Алматы рапортует: город готов встретить Дженнифер Лопес
- Как в Семее отмечают юбилей Абая Кунанбаева: День девятый
- Простаивают коммуникации на миллиарды: В Костанае пытаются оживить отдаленный жилой массив