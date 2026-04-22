Выставка RES 2026 EXPO: "Зелёные" технологии для будущего планеты

В Астане стартовала Международная выставка зеленых технологий и устойчивых решений RES 2026 EXPO. В нашем фоторепортаже расскажем подробнее, что из себя представляет эта площадка.

Выставка организована в рамках Регионального экологического саммита. Свои технологии и видение экологического будущего региона смогут представить 247 компаний из 30 стран и свыше 1500 делегатов.

Темы предлагаемых проектов разнообразны: замеры качества воздуха, экологические технологии в автомобилестроении, озеленение и спасение редких животных.

Проект по сохранению снежного барса работает с 2024 года. В Таджикистане находится приблизительно 10% всей популяции этого вида кошачьих. Реабилитационный центр площадью в 10 гектаров расположен на высоте более 4 тысяч метров над уровнем моря. Представитель Комитета по охране окружающей среды при Правительстве Республики Таджикистан Сино Тохирзода рассказал нам подробности.

"Мы используем технологии для подсчета снежного барса, включая дроны и фотоловушки. Так же в этом центре расположен ветеринарный блок, где мы оказываем поддержку тем барсам, которые оказались в ситуации, в которой они нуждаются в помощи, в диких условиях", - рассказал Сино Тохирзода.

Деловая программа включает более 30 панельных сессий, посвящённых ключевым вопросам климатической повестки, декарбонизации, ESG, инвестициям и внедрению устойчивых технологий.

Выставка стала ключевой профессиональной платформой, объединяющей государственные органы, бизнес, инвесторов и экспертное сообщество для обсуждения и практических решений в области экологии и «зелёной» экономики. Ожидается, что за три дня ее посетят более 20000 человек.