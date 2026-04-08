В Казахстане стартовала одна из крупнейших образовательных инициатив для абитуриентов – выставка высшего образования Study in Kazakhstan. Проект охватывает 14 городов страны и объединяет территорию протяженностью более 6000 километров, передает BAQ.KZ.

Главная цель проекта – широко ознакомить абитуриентов с образовательными возможностями ведущих вузов Казахстана, а также филиалов зарубежных университетов, открытых в стране. В рамках мероприятия участники могут получить подробную информацию об образовательных программах, государственных грантах, условиях поступления и особенностях обучения.

Выставка проходит с 7 по 25 апреля в городах Астана, Павлодар, Семей, Усть-Каменогорск, Каскелен, Алматы, Тараз, Шымкент, Туркестан, Кызылорда, Актобе, Атырау, Актау и Жанаозен.

Первый день проекта состоялся 7 апреля в Астане. В масштабном мероприятии приняли участие около 50 высших учебных заведений страны, а также более 2500 учащихся 10-11 классов.

В ходе торжественного открытия выступили руководитель Управления образования города Астаны Касымхан Сенгазыев и советник министра науки и высшего образования РК Руслан Емелбаев, подчеркнув важность получения качественного образования для молодежи. Также для школьников была организована познавательная программа: педагог-профориентолог Айдос Жуманазар, эксперт по ЕНТ Фархат Султабаев и эксперт в сфере образования Оразбек Апсаттар дали абитуриентам рекомендации по выбору профессии и поступлению в вуз.

В рамках мероприятия представители вузов и филиалов зарубежных университетов рассказали об особенностях образовательных программ и правилах приема, а также ответили на вопросы абитуриентов и их родителей.

Согласно программе проекта, стартовавшее 7 апреля в Астане, мероприятие продолжится 8 апреля в Павлодаре, 9 апреля в Семее, 10 апреля в Усть-Каменогорске. Далее выставка пройдет 13 апреля в Алматы, 14 апреля в Каскелене, 15 апреля в Таразе, 16 апреля в Шымкенте, 17 апреля в Туркестане, 18 апреля в Кызылорде, 20 апреля в Актобе и 22 апреля в Атырау. Заключительный этап состоится 24-25 апреля в городах Актау и Жанаозен.

Study in Kazakhstan – это важная площадка, позволяющая абитуриентам осознанно планировать свое будущее и ознакомиться с возможностями образования как в Казахстане, так и на международном уровне.