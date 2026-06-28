Выстрел среди ремонта: в Костанае проверяют инцидент с ружьем

В Костанае полицейские проводят проверку после инцидента с применением гладкоствольного оружия в одном из жилых домов по улице Курганской. По предварительным данным, во время ремонта в одной из квартир произошел непроизвольный выстрел. В результате на лестничной площадке были обнаружены следы выстрела, а также повреждена входная дверь соседней квартиры.

На место происшествия прибыли сотрудники полиции и экстренные службы. Они обеспечили безопасность, вскрыли квартиру и осмотрели помещение. Однако во время осмотра гладкоствольное оружие обнаружено не было. Сейчас полицейские устанавливают все обстоятельства произошедшего, местонахождение владельца оружия, а также выясняют происхождение ружья и законность его хранения.

По итогам проверки будет принято процессуальное решение в соответствии с законодательством Казахстана. По данным полиции, в результате происшествия никто не пострадал.