Выстрел среди ремонта: в Костанае проверяют инцидент с ружьем
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В Костанае полицейские проводят проверку после инцидента с применением гладкоствольного оружия в одном из жилых домов по улице Курганской. По предварительным данным, во время ремонта в одной из квартир произошел непроизвольный выстрел. В результате на лестничной площадке были обнаружены следы выстрела, а также повреждена входная дверь соседней квартиры.
На место происшествия прибыли сотрудники полиции и экстренные службы. Они обеспечили безопасность, вскрыли квартиру и осмотрели помещение. Однако во время осмотра гладкоствольное оружие обнаружено не было. Сейчас полицейские устанавливают все обстоятельства произошедшего, местонахождение владельца оружия, а также выясняют происхождение ружья и законность его хранения.
По итогам проверки будет принято процессуальное решение в соответствии с законодательством Казахстана. По данным полиции, в результате происшествия никто не пострадал.
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