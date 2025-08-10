  • 10 Августа, 05:44

Выстрел в тишине: загадочную смерть подростка расследуют в СКО

Выстрел был сделан из самодельного оружия.

Сегодня, 05:25
АВТОР
Подпишитесь на наш
Telegram-канал
и узнавайте новости первыми!
qaz-media.kz Сегодня, 05:25
Сегодня, 05:25
49
Фото: qaz-media.kz

В селе Пресновка Жамбылского района Северо-Казахстанской области произошла трагедия — 7 августа погиб 15-летний подросток, передает BAQ.KZ cо ссылкой на Qazaqstan Media. По предварительной информации, юноша скончался от выстрела из самодельного оружия.

Тело подростка обнаружил его отец. Обстоятельства происшествия остаются невыясненными — правоохранительные органы проводят все необходимые следственные действия.

Сотрудниками полиции ведутся соответствующие следственные мероприятия. В соответствии со статьей 201 Уголовно-процессуального кодекса РК иные сведения разглашению не подлежат, — отметили в пресс-службе ДП СКО.

Соседи описывают погибшего как ребенка из благополучной семьи. Вопросы, связаны ли смерть с несчастным случаем или суицидом, пока остаются открытыми. Расследование продолжается.

Самое читаемое

Наверх