В Жамбылской области суд оштрафовал несовершеннолетнего за неосторожное обращение с пневматическим оружием, которое едва не обернулось серьёзной травмой для его друга, передает BAQ.KZ.

По материалам дела, подросток Т., взяв с друзьями пневматическую винтовку своего отца, устроил импровизированные "учения" во дворе — стрелял по бутылкам. Однако один из выстрелов, по его словам, произошёл случайно: он не успел убрать палец с курка, когда потерпевший М. подошёл поправить мишень. Пуля попала прямо в челюсть.

К счастью, ранение оказалось несерьёзным. Потерпевший заявил в суде, что не имеет претензий и оставляет решение на усмотрение судьи. Сам подросток признал вину, выразил раскаяние и пояснил, что не хотел никому навредить.

Согласно заключению криминалиста, пневматическое оружие "Cometa 300" предназначено для спортивных тренировочных выстрелов и не является стрелковым оружием. Вина Т. подтверждена протоколом, показаниями участников процесса, пояснениями потерпевшего и другими материалами дела, — говорится в материалах дела.

Суд учёл несовершеннолетие подсудимого, полное признание вины, чистосердечное раскаяние, а также отсутствие умысла и отягчающих обстоятельств. В итоге подростка признали виновным по ч.1 ст.485 КоАП (неправомерное применение оружия) и назначил штраф в размере 10 МРП — 39 320 тенге. Это минимально возможный размер для несовершеннолетнего, в соответствии с ч.1 ст.66 КоАП.

Оружие возвращено владельцу — отцу подростка. Постановление вступило в законную силу.