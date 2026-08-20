Выступление казахстанского стендап-комика Галыма Калиакбарова, запланированное на 21 августа в Алматы, отменили, передаёт BAQ.KZ.

Об отмене сообщили организаторы Central Stand Up Almaty. Концерт должен был пройти в Central Stand Up Club.

«Мероприятие отменено по причинам, не зависящим от организатора. Приносим извинения за неудобства. Все приобретённые билеты будут возвращены в полном объёме», – говорится в сообщении организаторов.

При этом конкретная причина отмены выступления не уточняется.

Напомним, 19 августа выступление Галыма Калиакбарова в Астане было прервано после того, как в заведение прибыли сотрудники акимата и полиции. Причиной стало отсутствие предварительного уведомления властей о проведении мероприятия.