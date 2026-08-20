Выступление Галыма Калиакбарова отменили и в Алматы
20 Августа 2026, 14:42
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20 Августа 2026, 14:4220 Августа 2026, 14:42
154Фото: instagram.com/galymkaliakbarov
Выступление казахстанского стендап-комика Галыма Калиакбарова, запланированное на 21 августа в Алматы, отменили, передаёт BAQ.KZ.
Об отмене сообщили организаторы Central Stand Up Almaty. Концерт должен был пройти в Central Stand Up Club.
«Мероприятие отменено по причинам, не зависящим от организатора. Приносим извинения за неудобства. Все приобретённые билеты будут возвращены в полном объёме», – говорится в сообщении организаторов.
При этом конкретная причина отмены выступления не уточняется.
Напомним, 19 августа выступление Галыма Калиакбарова в Астане было прервано после того, как в заведение прибыли сотрудники акимата и полиции. Причиной стало отсутствие предварительного уведомления властей о проведении мероприятия.
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