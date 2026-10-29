Вывезти вывезли, а куда сливать?

В Караганде предприятие, которое занимается вывозом отходов, само попалось на нарушении правил их утилизации. Содержимое ассенизаторской машины сливали в неположенном месте. За этим занятием перевозчика застали полицейские.

Нарушение выявили 27 октября во время планового патрулирования. Участковые инспекторы Кировского отдела полиции заметили спецмашину, из которой сливали производственные отходы на участке, не предназначенном для подобных работ.

Судя по всему, водитель рассчитывал избавиться от груза без лишних хлопот. Но вместо завершенного рейса получилась встреча с полицией.

Как говорится, шила в мешке не утаишь. Особенно когда содержимое мешка измеряется объемом ассенизаторской цистерны.

По итогам проверки к административной ответственности привлекли сразу две стороны, владельца спецтехники и компанию, которая занималась перевозкой отходов.

Одним наказанием дело не ограничилось. На ассенизаторскую машину наложили арест, после чего отправили ее на специализированную штрафстоянку.

В итоге техника, предназначенная для вывоза отходов, сама оказалась на вынужденной стоянке. А попытка слить содержимое цистерны в неположенном месте обернулась административными последствиями для перевозчика.