Министерство сельского хозяйства подготовило проект приказа "О некоторых вопросах вывоза мяса крупного рогатого скота (говядины) с территории Республики Казахстан", передает BAQ.KZ.

Документ опубликован на портале "Открытые НПА" для публичного обсуждения, которое продлится до 22 октября.

Согласно документу, предлагается ввести количественные ограничения (квоты) на вывоз говядины из Казахстана в третьи страны и государства Евразийского экономического союза сроком до 31 декабря 2025 года.

В ведомстве пояснили, что мера направлена на обеспечение продовольственной безопасности, развитие переработки животноводческой продукции внутри страны, а также стабилизацию цен на мясо.

Проект разработан на основании решения Межведомственной комиссии по вопросам внешнеторговой политики и участия в международных экономических организациях от 29 августа 2025 года.