Аким Дархан Сатыбалды провел выездное совещание с руководителями районного акимата, профильных управлений и коммунальных служб. Обсуждались состояние инженерных сетей, ремонт дорог, санитарная очистка и работа коммунальных служб, передает BAQ.KZ.

Среди проблем были озвучены нерегулярный вывоз мусора в мкр. Кайрат и Жас Канат, слабое благоустройство дворов и плохое освещение в парке "Желтоксан".

Аким поручил усилить ответственность подрядчиков и сильнее контролировать завершение работ, особенно на проблемных объектах.

Кроме того, обсужден запуск подстанции "Туздыбастау" для стабильного электроснабжения мкр. Кайрат, Альмерек и Нуршашкан.

Также обсуждалось состояние объектов здравоохранения и благоустройство прилегающих территорий. Проведен личный прием жителей, даны разъяснения и назначены сроки исполнения.