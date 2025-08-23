Вывоз мусора, слабое благоустройство дворов и плохое освещение обсудили в Алматы
Аким Алматы провел выездное совещание в Турксибском районе.
Аким Дархан Сатыбалды провел выездное совещание с руководителями районного акимата, профильных управлений и коммунальных служб. Обсуждались состояние инженерных сетей, ремонт дорог, санитарная очистка и работа коммунальных служб, передает BAQ.KZ.
Среди проблем были озвучены нерегулярный вывоз мусора в мкр. Кайрат и Жас Канат, слабое благоустройство дворов и плохое освещение в парке "Желтоксан".
Аким поручил усилить ответственность подрядчиков и сильнее контролировать завершение работ, особенно на проблемных объектах.
Кроме того, обсужден запуск подстанции "Туздыбастау" для стабильного электроснабжения мкр. Кайрат, Альмерек и Нуршашкан.
Также обсуждалось состояние объектов здравоохранения и благоустройство прилегающих территорий. Проведен личный прием жителей, даны разъяснения и назначены сроки исполнения.
