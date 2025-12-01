В международном аэропорту Алматы задержали иностранных граждан, которые пытались покинуть Казахстан с младенцами, рождёнными от суррогатных матерей, передаёт BAQ.KZ.

Инцидент привлёк внимание правоохранительных органов и стал предметом официального разбирательства.

В Департаменте полиции Алматы подтвердили, что по данному факту Следственным управлением ДП города возбуждено уголовное дело по ст.135 ч.1 УК РК (торговля несовершеннолетними). В ведомстве подчеркнули, что расследование проводится в полном соответствии с уголовно-процессуальными требованиями.

"В рамках уголовного дела обеспечиваются требования ст.24 УПК РК, направленные на полное, объективное и всестороннее исследование всех обстоятельств дела", — сообщили в полиции.

При этом в полиции напомнили, что информация на основании ст.201 УПК РК (Недопустимость разглашения данных досудебного расследования) данные досудебного расследования не подлежат разглашению.