Департамент государственных доходов по Мангистауской области напоминает казахстанцам о правилах вывоза наличной иностранной валюты за пределы, передает BAQ.KZ.

Согласно Таможенному кодексу ЕАЭС, декларированию подлежат наличные средства и дорожные чеки, если их сумма превышает эквивалент 10 000 долларов США. Однако помимо таможенных требований действует специальный запрет, установленный Указом Президента РК № 830 от 14 марта 2022 года.

Согласно указу, вывоз иностранной валюты и денежных инструментов в иностранной валюте на сумму свыше 10 000 долларов США запрещён — даже при декларировании. Валюта считается по курсу Национального банка РК на дату вывоза.

В случае, если с вами путешествуют дети до 16 лет, их валюту необходимо указывать в вашей декларации.

Ограничение действует на каждого члена семьи - то есть, если семья из четырёх человек, каждый вправе вывозить до 10 000 долларов наличными, не превышая лимит.

Нарушение правил может повлечь изъятие средств и административную ответственность. Перед поездкой за границу рекомендуется заранее уточнять актуальные нормы и курсы валют.