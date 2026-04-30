Выявлен «недолив» на газозаправочной станции в Акмолинской области

В Акмолинской области проверили газозаправочную станцию ТОО «QazGaz Corporation» после обращений граждан, которые усомнились в точности отпускаемого топлива, передает BAQ.kz.

Инспекторы Департамента Комитета технического регулирования и метрологии МТИ РК провели внеплановую проверку. В ходе неё выяснилось, что одна из установок для заправки сжиженным газом работала с нарушениями. Оборудование не было включено в государственный реестр средств измерений и не проходило обязательную метрологическую поверку.

Это является нарушением закона «Об обеспечении единства измерений» и ставит под сомнение точность отпускаемого топлива.

По итогам проверки на компанию наложен штраф в размере 497 375 тенге. Также выдано предписание о запрете эксплуатации неисправного оборудования до устранения нарушений.

В настоящее время нарушения устранены, оборудование прошло поверку и допущено к работе.

В ведомстве напомнили, что при подозрениях на недолив или неисправность измерительных приборов граждане могут обращаться в территориальные департаменты для проведения проверки.