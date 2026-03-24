В Казахстане активно развиваются центры раннего вмешательства и развития, направленные на поддержку детей с первых месяцев жизни, передает BAQ.KZ.
Сегодня по всей стране функционирует более 370 центров развития и раннего вмешательства, открытых на базе организаций первичной медико-санитарной помощи.
Их главная задача — своевременно выявлять риски задержек развития и оказывать комплексную помощь ребенку и семье.
В результате открытия центров выявляемость нарушений развития у детей раннего возраста увеличилась на 21,5%.
В центрах работают мультидисциплинарные команды: педиатры, неврологи, психологи, логопеды и специалисты по раннему развитию.
Раннее вмешательство особенно важно в первые 3 года жизни — именно в этот период формируются ключевые навыки: движение, речь, когнитивные и социальные способности.
Своевременная помощь значительно снижает риск инвалидизации и помогает детям максимально раскрыть свой потенциал.
Родители получают не только консультации специалистов, но и практические навыки — как поддерживать развитие ребенка в повседневной жизни.
