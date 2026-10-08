Выжившая после попытки казни американка пришла в сознание

50-летняя Криста Пайк, приговоренная к смертной казни в штате Теннесси, пришла в сознание после неудачной казни с помощью смертельной инъекции. Сейчас она находится в больнице и может разговаривать, сообщили ее адвокаты. По словам защиты, прогнозы относительно состояния женщины пока остаются неопределенными, а восстановление может занять длительное время. Пайк получила ожоги и серьезные повреждения рук.

Медицинские эксперты предполагают, что причиной неудачной процедуры могла стать неправильная установка внутривенных катетеров. По версии адвокатов, препарат не попал непосредственно в вену и мог скапливаться в тканях. Защита также утверждает, что врачей заранее предупреждали о проблемах с венами и заболеваниях крови Пайк, которые могли осложнить процедуру. Адвокаты требуют сохранить все материалы, связанные с исполнением приговора, и провести расследование.

После случившегося губернатор Теннесси Билл Ли поручил провести независимое расследование и отложил исполнение смертных приговоров в штате до 2027 года. Пайк приговорили к смертной казни за убийство 19-летней Коллин Слеммер в 1995 году. На момент преступления ей было 18 лет. Защита неоднократно пыталась добиться замены смертного приговора пожизненным заключением, в том числе ссылаясь на пережитое Пайк в детстве насилие и психические расстройства.