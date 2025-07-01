В Астане прошла трёхсторонняя встреча представителей Министерства водных ресурсов и ирригации, Исламского банка развития (ИБР) и Национальной палаты предпринимателей "Атамекен". Главная тема – участие казахстанского бизнеса в поставках строительных материалов для реализации масштабных гидротехнических проектов, поддерживаемых международной финансовой организацией, передает BAQ.KZ.

Речь идёт о строительстве и реконструкции водохранилищ, каналов и другой водной инфраструктуры в разных регионах страны. Уже сейчас Министерство водных ресурсов представило бизнесу перечень необходимых стройматериалов, условия участия в тендерах и меры по обеспечению прозрачности закупок.

Эксперты проводят обучающие семинары по управлению водными ресурсами, цифровизации, внедрению современных технологий и подготовке кадров для водного сектора. В программе визита – поездки в Туркестанскую область и Жетісу, где в ближайшие годы запланированы крупные гидропроекты.

Первая фаза сотрудничества с ИБР включает строительство четырёх новых и реконструкцию четырёх действующих водохранилищ, капитальный ремонт 115 каналов и проект по подпитке Астанинского водохранилища. География работ охватывает Акмолинскую, Алматинскую, Жамбылскую, Кызылординскую, Туркестанскую, Западно-Казахстанскую области, область Жетісу и город Астану.

"В условиях глобальных климатических вызовов укрепление водной инфраструктуры – стратегический приоритет. Совместные проекты с ИБР направлены не только на техническую модернизацию, но и на развитие кадрового потенциала и внедрение передовых технологий", – отметил вице-министр водных ресурсов и ирригации Ерболат Ибрайханов.

Как подчеркнули в министерстве, участие казахстанских поставщиков стройматериалов станет важным шагом к локализации проектов и поддержке отечественного бизнеса.