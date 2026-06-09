Взлет акций Kaspi и Казатомпрома: капитализация фондового рынка Казахстана превысила 47 трлн тенге

Капитализация рынка акций Казахстана на 1 мая 2026 года достигла 47,1 трлн тенге. За апрель показатель вырос на 1,7%, а с начала года увеличился сразу на 20,8%, сообщили в Агентстве по регулированию и развитию финансового рынка.

Основным драйвером роста стали акции крупнейших казахстанских компаний. Наиболее заметно за месяц подорожали бумаги Kaspi.kz, прибавившие 13%, и "Казатомпрома", рост которых составил 6,4%.

Торги акциями выросли более чем в три раза

Активность инвесторов на фондовом рынке значительно увеличилась. В апреле объем торгов акциями на Казахстанской фондовой бирже (KASE) составил 94,1 млрд тенге, что в 3,3 раза больше по сравнению с мартом.

Наибольший объем сделок пришелся на акции "Казахтелекома", "КазМунайГаза", Air Astana, Народного банка Казахстана и "КазТрансОйла".

На этом фоне индекс KASE за месяц вырос на 1,4% и достиг 7 842,91 пункта. С начала года рост индекса составил уже 11,5%.

Казахстанцы продолжают активно инвестировать

Количество счетов в системе Центрального депозитария продолжает расти. По состоянию на 1 мая их число достигло 5,4 млн, увеличившись за месяц на 1,6%.

Наиболее заметный рост показали счета, открытые через брокеров по омнибус-модели. Их количество за четыре месяца увеличилось на 8,6%.

Инвесторы активно покупают зарубежные акции

Продолжает расти интерес казахстанцев к иностранным ценным бумагам. В секторе KASE Global объем торгов за апрель увеличился почти на 45% и составил 27,8 млрд тенге.

Наиболее востребованными среди инвесторов стали акции AMD, NVIDIA, Meta, Intel, Microsoft и Tesla, а также биржевой фонд SPDR Gold Trust.

Компании и государство наращивают заимствования

Объем корпоративных облигаций в обращении достиг 16,7 трлн тенге. При этом объем торгов корпоративным долгом в апреле вырос в 2,1 раза и составил 733,3 млрд тенге.

Основной рост обеспечили новые размещения. Только за месяц компании привлекли на первичном рынке 580,4 млрд тенге, что почти вдвое больше мартовского показателя.

Государственный долг, обращающийся на KASE, достиг 35,3 трлн тенге. В апреле Министерство финансов разместило облигации на 616,1 млрд тенге с доходностью от 15% до 19,15% годовых.

Рынок инвестфондов сократился

На фоне роста фондового рынка активы паевых инвестиционных фондов снизились на 4,5% и составили 309,6 млрд тенге.

Как пояснили в Агентстве, снижение связано с выкупом паев отдельных фондов и отрицательной переоценкой части инвестиционных активов.

"Активы под управлением на рынке паевых инвестиций на 1 мая 2026 года составили 309,6 млрд тенге, уменьшившись за апрель на 4,5% в основном за счет выкупа паев отдельного инвестиционного фонда и отрицательной переоценки активов", – говорится в сообщении Агентства Республики Казахстан по регулированию и развитию финансового рынка.

В регуляторе также отметили, что профессиональные участники рынка ценных бумаг продолжают наращивать активы.