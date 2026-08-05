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Взрослый мужчина напал на ребенка в парке Алматы: его задержали военные

5 Августа 2026, 16:46
АВТОР
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5 Августа 2026, 16:46
5 Августа 2026, 16:46
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Утром 5 августа в районе парка «Атакент» в Алматы неизвестный мужчина напал на ребенка и ударил его кулаком в лицо. Рядом находились другие дети.

Нападение остановили военнослужащие Центра миротворческих операций Минобороны, которые проходили мимо. Подполковник Батыр Туяков, майор Медет Махметов, капитан Данияр Баймулдин и капитан Асем Абдраимова обезвредили нападавшего и удерживали его до приезда полиции. Абдраимова вызвала наряд по номеру 102.

Задержанного передали правоохранительным органам. Разбирательство продолжается.

Родители пострадавшего мальчика, Аслан и Гаухар Кубаевы, обратились к офицерам с благодарностью.

Когда взрослый мужчина проявил агрессию и ударил нашего несовершеннолетнего сына, рядом находились и другие дети. Все они очень испугались. К счастью, рядом оказались военнослужащие, которые не прошли мимо, - говорится в их обращении.

Семья попросила, чтобы об этой истории узнали.

Мы искренне хотим, чтобы о таких людях знали. Именно такие поступки вызывают настоящее уважение и являются примером того, что значит быть настоящими офицерами и достойными гражданами своей страны, - написали родители.

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