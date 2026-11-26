Мощный взрыв бензовоза произошёл в районе Эль-Варрак египетской провинции Гиза, недалеко от Каира. После аварии вспыхнул масштабный пожар, огонь перекинулся на находившиеся поблизости автомобили. По последним данным, погибли не менее 21 человека, ещё 15 получили травмы.

По информации Министерства здравоохранения Египта, бензовоз перевернулся в густонаселённом районе и взорвался. После этого начался пожар. На место происшествия направили 39 машин скорой помощи. Пострадавших доставили в три ближайшие больницы.

Министр здравоохранения распорядился повысить готовность медицинских учреждений в районе аварии. Власти координируют оказание помощи пострадавшим. Также выясняется, были ли среди погибших и пострадавших иностранные туристы.